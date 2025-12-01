Очередная неудача Александрии. Президент провел встречу с Нестеренко

В 14-м туре Украинской Премьер-лиги (УПЛ) «Александрия» уступила дома «Руху» со счетом 0:1.

По данным инсайдерских источников, президент «Александрии» Сергей Кузьменко провел встречу с главным тренером Кириллом Нестеренко сразу после завершения игры.

Руководство футбольного клуба выражает недовольство текущим качеством игры команды. Результаты этого разговора с наставником пока не разглашаются.

В последний раз «Александрия» одерживала победу в конце сентября, когда минимально обыграла аутсайдера – «Полтаву» (1:0). С тех пор подопечные Нестеренко провели семь официальных поединков, четыре из которых были проиграны на собственном поле.

На данный момент «Александрия» занимает предпоследнюю позицию в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 10 зачетных баллов. Следующий матч команда проведет на выезде против «Кривбасса» 7 декабря.