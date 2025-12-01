Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Очередная неудача Александрии. Президент провел встречу с Нестеренко
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 01:05 |
96
0

Очередная неудача Александрии. Президент провел встречу с Нестеренко

Тренер на грани увольнения?

01 декабря 2025, 01:05 |
96
0
Очередная неудача Александрии. Президент провел встречу с Нестеренко
ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

В 14-м туре Украинской Премьер-лиги (УПЛ) «Александрия» уступила дома «Руху» со счетом 0:1.

По данным инсайдерских источников, президент «Александрии» Сергей Кузьменко провел встречу с главным тренером Кириллом Нестеренко сразу после завершения игры.

Руководство футбольного клуба выражает недовольство текущим качеством игры команды. Результаты этого разговора с наставником пока не разглашаются.

В последний раз «Александрия» одерживала победу в конце сентября, когда минимально обыграла аутсайдера – «Полтаву» (1:0). С тех пор подопечные Нестеренко провели семь официальных поединков, четыре из которых были проиграны на собственном поле.

На данный момент «Александрия» занимает предпоследнюю позицию в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 10 зачетных баллов. Следующий матч команда проведет на выезде против «Кривбасса» 7 декабря.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Полтава
Динамо Киев – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Денис Бойко отреагировал на назначение Игоря Костюка тренером Динамо
Александрия Кирилл Нестеренко Сергей Кузьменко (бизнесмен) Рух Львов Украинская Премьер-лига Александрия - Рух
Михаил Олексиенко Источник: Sportarena
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
Футбол | 30 ноября 2025, 04:02 36
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя

Юлия Леус побывала на матче ПСЖ

Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Футбол | 30 ноября 2025, 03:15 1
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS

В 1/2 финала плей-офф цапли разбили Нью-Йорк Сити 5:1, Альенде оформил хет-трик

Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Футбол | 30.11.2025, 11:26
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
ВИДЕО. Винисиус заработал, Мбаппе забил. Реал сравнял счет с Жироной
Футбол | 30.11.2025, 23:32
ВИДЕО. Винисиус заработал, Мбаппе забил. Реал сравнял счет с Жироной
ВИДЕО. Винисиус заработал, Мбаппе забил. Реал сравнял счет с Жироной
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
Авто/мото | 30.11.2025, 19:42
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
29.11.2025, 08:15 15
Футбол
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
29.11.2025, 19:43
Футбол
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
29.11.2025, 19:13 12
Биатлон
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
29.11.2025, 04:59 1
Бокс
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
30.11.2025, 08:40 13
Футбол
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
29.11.2025, 06:02 2
Футбол
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
30.11.2025, 20:51 14
Баскетбол
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
29.11.2025, 15:32 41
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем