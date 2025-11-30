Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Германии
Гамбург
30.11.2025 16:30 – FT 2 : 1
Штутгарт
Германия
30 ноября 2025, 22:39 | Обновлено 30 ноября 2025, 23:18
Кто на первом месте? Прошли заключительные матчи 12-го тура Бундеслиги

Следующий тур стартует 5 декабря

Кто на первом месте? Прошли заключительные матчи 12-го тура Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 30 ноября, прошли заключительные три матча 12-го тура Бундеслиги.

«Айнтрахт» на своем поле сыграл вничью с «Вольфсбургом», спасшись на последних минутах (1:1).

Матч между «Фрайбургом» и «Майнцем» подарил болельщикам четыре гола и разгром: сильнее оказались хозяева поля – 4:0 в пользу «Фрайбурга».

В третьем матче «Гамбург» в концовке встречи вырвал победу над «Штутгартом» – 2:1.

Бундеслига. 12-й тур, 30 ноября

«Айнтрахт» – «Вольфсбург» – 1:1

Голы: Батшуайи, 90+6 (пен.) – Центер, 67

«Фрайбург» – «Майнц» – 4:0

Голы: Кюблер, 12, Грифо, 26, Манзамби, 50, Остергаге, 90

Удаление: Небель, 28

«Гамбург» – «Штутгарт» – 2:1

Голы: Глацель, 17, Виейра, 90+4 – Ундав, 54

Удаление: Рессинг-Лелезит, 81

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 12 11 1 0 44 - 9 06.12.25 16:30 Штутгарт - Бавария29.11.25 Бавария 3:1 Санкт-Паули22.11.25 Бавария 6:2 Фрайбург08.11.25 Унион Берлин 2:2 Бавария01.11.25 Бавария 3:0 Байер25.10.25 Боруссия М 0:3 Бавария 34
2 РБ Лейпциг 12 8 2 2 22 - 13 06.12.25 19:30 РБ Лейпциг - Айнтрахт Ф28.11.25 Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг23.11.25 РБ Лейпциг 2:0 Вердер08.11.25 Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг01.11.25 РБ Лейпциг 3:1 Штутгарт25.10.25 Аугсбург 0:6 РБ Лейпциг 26
3 Боруссия Д 12 7 4 1 21 - 11 07.12.25 18:30 Боруссия Д - Хоффенхайм29.11.25 Байер 1:2 Боруссия Д22.11.25 Боруссия Д 3:3 Штутгарт08.11.25 Гамбург 1:1 Боруссия Д31.10.25 Аугсбург 0:1 Боруссия Д25.10.25 Боруссия Д 1:0 Кельн 25
4 Байер 12 7 2 3 28 - 17 06.12.25 16:30 Аугсбург - Байер29.11.25 Байер 1:2 Боруссия Д22.11.25 Вольфсбург 1:3 Байер08.11.25 Байер 6:0 Хайденхайм01.11.25 Бавария 3:0 Байер26.10.25 Байер 2:0 Фрайбург 23
5 Хоффенхайм 12 7 2 3 25 - 17 07.12.25 18:30 Боруссия Д - Хоффенхайм29.11.25 Хоффенхайм 3:0 Аугсбург21.11.25 Майнц 1:1 Хоффенхайм08.11.25 Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг02.11.25 Вольфсбург 2:3 Хоффенхайм25.10.25 Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм 23
6 Штутгарт 12 7 1 4 21 - 17 06.12.25 16:30 Штутгарт - Бавария30.11.25 Гамбург 2:1 Штутгарт22.11.25 Боруссия Д 3:3 Штутгарт09.11.25 Штутгарт 3:2 Аугсбург01.11.25 РБ Лейпциг 3:1 Штутгарт26.10.25 Штутгарт 2:1 Майнц 22
7 Айнтрахт Ф 12 6 3 3 28 - 23 06.12.25 19:30 РБ Лейпциг - Айнтрахт Ф30.11.25 Айнтрахт Ф 1:1 Вольфсбург22.11.25 Кельн 3:4 Айнтрахт Ф09.11.25 Айнтрахт Ф 1:0 Майнц01.11.25 Хайденхайм 1:1 Айнтрахт Ф25.10.25 Айнтрахт Ф 2:0 Санкт-Паули 21
8 Фрайбург 12 4 4 4 19 - 20 06.12.25 16:30 Хайденхайм - Фрайбург30.11.25 Фрайбург 4:0 Майнц22.11.25 Бавария 6:2 Фрайбург09.11.25 Фрайбург 2:1 Санкт-Паули01.11.25 Унион Берлин 0:0 Фрайбург26.10.25 Байер 2:0 Фрайбург 16
9 Вердер 12 4 4 4 16 - 21 07.12.25 16:30 Гамбург - Вердер29.11.25 Вердер 1:1 Кельн23.11.25 РБ Лейпциг 2:0 Вердер07.11.25 Вердер 2:1 Вольфсбург01.11.25 Майнц 1:1 Вердер24.10.25 Вердер 1:0 Унион Берлин 16
10 Кельн 12 4 3 5 21 - 20 06.12.25 16:30 Кельн - Санкт-Паули29.11.25 Вердер 1:1 Кельн22.11.25 Кельн 3:4 Айнтрахт Ф08.11.25 Боруссия М 3:1 Кельн02.11.25 Кельн 4:1 Гамбург25.10.25 Боруссия Д 1:0 Кельн 15
11 Унион Берлин 12 4 3 5 15 - 19 06.12.25 16:30 Вольфсбург - Унион Берлин29.11.25 Унион Берлин 1:2 Хайденхайм23.11.25 Санкт-Паули 0:1 Унион Берлин08.11.25 Унион Берлин 2:2 Бавария01.11.25 Унион Берлин 0:0 Фрайбург24.10.25 Вердер 1:0 Унион Берлин 15
12 Боруссия М 12 3 4 5 16 - 19 05.12.25 21:30 Майнц - Боруссия М28.11.25 Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг22.11.25 Хайденхайм 0:3 Боруссия М08.11.25 Боруссия М 3:1 Кельн01.11.25 Санкт-Паули 0:4 Боруссия М25.10.25 Боруссия М 0:3 Бавария 13
13 Гамбург 12 3 3 6 11 - 18 07.12.25 16:30 Гамбург - Вердер30.11.25 Гамбург 2:1 Штутгарт22.11.25 Аугсбург 1:0 Гамбург08.11.25 Гамбург 1:1 Боруссия Д02.11.25 Кельн 4:1 Гамбург25.10.25 Гамбург 0:1 Вольфсбург 12
14 Аугсбург 12 3 1 8 15 - 27 06.12.25 16:30 Аугсбург - Байер29.11.25 Хоффенхайм 3:0 Аугсбург22.11.25 Аугсбург 1:0 Гамбург09.11.25 Штутгарт 3:2 Аугсбург31.10.25 Аугсбург 0:1 Боруссия Д25.10.25 Аугсбург 0:6 РБ Лейпциг 10
15 Вольфсбург 12 2 3 7 14 - 22 06.12.25 16:30 Вольфсбург - Унион Берлин30.11.25 Айнтрахт Ф 1:1 Вольфсбург22.11.25 Вольфсбург 1:3 Байер07.11.25 Вердер 2:1 Вольфсбург02.11.25 Вольфсбург 2:3 Хоффенхайм25.10.25 Гамбург 0:1 Вольфсбург 9
16 Хайденхайм 12 2 2 8 10 - 27 06.12.25 16:30 Хайденхайм - Фрайбург29.11.25 Унион Берлин 1:2 Хайденхайм22.11.25 Хайденхайм 0:3 Боруссия М08.11.25 Байер 6:0 Хайденхайм01.11.25 Хайденхайм 1:1 Айнтрахт Ф25.10.25 Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм 8
17 Санкт-Паули 12 2 1 9 10 - 24 06.12.25 16:30 Кельн - Санкт-Паули29.11.25 Бавария 3:1 Санкт-Паули23.11.25 Санкт-Паули 0:1 Унион Берлин09.11.25 Фрайбург 2:1 Санкт-Паули01.11.25 Санкт-Паули 0:4 Боруссия М25.10.25 Айнтрахт Ф 2:0 Санкт-Паули 7
18 Майнц 12 1 3 8 11 - 23 05.12.25 21:30 Майнц - Боруссия М30.11.25 Фрайбург 4:0 Майнц21.11.25 Майнц 1:1 Хоффенхайм09.11.25 Айнтрахт Ф 1:0 Майнц01.11.25 Майнц 1:1 Вердер26.10.25 Штутгарт 2:1 Майнц 6
Полная таблица

чемпионат Германии по футболу Бундеслига Фрайбург Майнц Айнтрахт Франкфурт Вольфсбург Гамбург Штутгарт
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
