Кто на первом месте? Прошли заключительные матчи 12-го тура Бундеслиги
Следующий тур стартует 5 декабря
В воскресенье, 30 ноября, прошли заключительные три матча 12-го тура Бундеслиги.
«Айнтрахт» на своем поле сыграл вничью с «Вольфсбургом», спасшись на последних минутах (1:1).
Матч между «Фрайбургом» и «Майнцем» подарил болельщикам четыре гола и разгром: сильнее оказались хозяева поля – 4:0 в пользу «Фрайбурга».
В третьем матче «Гамбург» в концовке встречи вырвал победу над «Штутгартом» – 2:1.
Бундеслига. 12-й тур, 30 ноября
«Айнтрахт» – «Вольфсбург» – 1:1
Голы: Батшуайи, 90+6 (пен.) – Центер, 67
«Фрайбург» – «Майнц» – 4:0
Голы: Кюблер, 12, Грифо, 26, Манзамби, 50, Остергаге, 90
Удаление: Небель, 28
«Гамбург» – «Штутгарт» – 2:1
Голы: Глацель, 17, Виейра, 90+4 – Ундав, 54
Удаление: Рессинг-Лелезит, 81
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|12
|11
|1
|0
|44 - 9
|06.12.25 16:30 Штутгарт - Бавария29.11.25 Бавария 3:1 Санкт-Паули22.11.25 Бавария 6:2 Фрайбург08.11.25 Унион Берлин 2:2 Бавария01.11.25 Бавария 3:0 Байер25.10.25 Боруссия М 0:3 Бавария
|34
|2
|РБ Лейпциг
|12
|8
|2
|2
|22 - 13
|06.12.25 19:30 РБ Лейпциг - Айнтрахт Ф28.11.25 Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг23.11.25 РБ Лейпциг 2:0 Вердер08.11.25 Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг01.11.25 РБ Лейпциг 3:1 Штутгарт25.10.25 Аугсбург 0:6 РБ Лейпциг
|26
|3
|Боруссия Д
|12
|7
|4
|1
|21 - 11
|07.12.25 18:30 Боруссия Д - Хоффенхайм29.11.25 Байер 1:2 Боруссия Д22.11.25 Боруссия Д 3:3 Штутгарт08.11.25 Гамбург 1:1 Боруссия Д31.10.25 Аугсбург 0:1 Боруссия Д25.10.25 Боруссия Д 1:0 Кельн
|25
|4
|Байер
|12
|7
|2
|3
|28 - 17
|06.12.25 16:30 Аугсбург - Байер29.11.25 Байер 1:2 Боруссия Д22.11.25 Вольфсбург 1:3 Байер08.11.25 Байер 6:0 Хайденхайм01.11.25 Бавария 3:0 Байер26.10.25 Байер 2:0 Фрайбург
|23
|5
|Хоффенхайм
|12
|7
|2
|3
|25 - 17
|07.12.25 18:30 Боруссия Д - Хоффенхайм29.11.25 Хоффенхайм 3:0 Аугсбург21.11.25 Майнц 1:1 Хоффенхайм08.11.25 Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг02.11.25 Вольфсбург 2:3 Хоффенхайм25.10.25 Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм
|23
|6
|Штутгарт
|12
|7
|1
|4
|21 - 17
|06.12.25 16:30 Штутгарт - Бавария30.11.25 Гамбург 2:1 Штутгарт22.11.25 Боруссия Д 3:3 Штутгарт09.11.25 Штутгарт 3:2 Аугсбург01.11.25 РБ Лейпциг 3:1 Штутгарт26.10.25 Штутгарт 2:1 Майнц
|22
|7
|Айнтрахт Ф
|12
|6
|3
|3
|28 - 23
|06.12.25 19:30 РБ Лейпциг - Айнтрахт Ф30.11.25 Айнтрахт Ф 1:1 Вольфсбург22.11.25 Кельн 3:4 Айнтрахт Ф09.11.25 Айнтрахт Ф 1:0 Майнц01.11.25 Хайденхайм 1:1 Айнтрахт Ф25.10.25 Айнтрахт Ф 2:0 Санкт-Паули
|21
|8
|Фрайбург
|12
|4
|4
|4
|19 - 20
|06.12.25 16:30 Хайденхайм - Фрайбург30.11.25 Фрайбург 4:0 Майнц22.11.25 Бавария 6:2 Фрайбург09.11.25 Фрайбург 2:1 Санкт-Паули01.11.25 Унион Берлин 0:0 Фрайбург26.10.25 Байер 2:0 Фрайбург
|16
|9
|Вердер
|12
|4
|4
|4
|16 - 21
|07.12.25 16:30 Гамбург - Вердер29.11.25 Вердер 1:1 Кельн23.11.25 РБ Лейпциг 2:0 Вердер07.11.25 Вердер 2:1 Вольфсбург01.11.25 Майнц 1:1 Вердер24.10.25 Вердер 1:0 Унион Берлин
|16
|10
|Кельн
|12
|4
|3
|5
|21 - 20
|06.12.25 16:30 Кельн - Санкт-Паули29.11.25 Вердер 1:1 Кельн22.11.25 Кельн 3:4 Айнтрахт Ф08.11.25 Боруссия М 3:1 Кельн02.11.25 Кельн 4:1 Гамбург25.10.25 Боруссия Д 1:0 Кельн
|15
|11
|Унион Берлин
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|06.12.25 16:30 Вольфсбург - Унион Берлин29.11.25 Унион Берлин 1:2 Хайденхайм23.11.25 Санкт-Паули 0:1 Унион Берлин08.11.25 Унион Берлин 2:2 Бавария01.11.25 Унион Берлин 0:0 Фрайбург24.10.25 Вердер 1:0 Унион Берлин
|15
|12
|Боруссия М
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|05.12.25 21:30 Майнц - Боруссия М28.11.25 Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг22.11.25 Хайденхайм 0:3 Боруссия М08.11.25 Боруссия М 3:1 Кельн01.11.25 Санкт-Паули 0:4 Боруссия М25.10.25 Боруссия М 0:3 Бавария
|13
|13
|Гамбург
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|07.12.25 16:30 Гамбург - Вердер30.11.25 Гамбург 2:1 Штутгарт22.11.25 Аугсбург 1:0 Гамбург08.11.25 Гамбург 1:1 Боруссия Д02.11.25 Кельн 4:1 Гамбург25.10.25 Гамбург 0:1 Вольфсбург
|12
|14
|Аугсбург
|12
|3
|1
|8
|15 - 27
|06.12.25 16:30 Аугсбург - Байер29.11.25 Хоффенхайм 3:0 Аугсбург22.11.25 Аугсбург 1:0 Гамбург09.11.25 Штутгарт 3:2 Аугсбург31.10.25 Аугсбург 0:1 Боруссия Д25.10.25 Аугсбург 0:6 РБ Лейпциг
|10
|15
|Вольфсбург
|12
|2
|3
|7
|14 - 22
|06.12.25 16:30 Вольфсбург - Унион Берлин30.11.25 Айнтрахт Ф 1:1 Вольфсбург22.11.25 Вольфсбург 1:3 Байер07.11.25 Вердер 2:1 Вольфсбург02.11.25 Вольфсбург 2:3 Хоффенхайм25.10.25 Гамбург 0:1 Вольфсбург
|9
|16
|Хайденхайм
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|06.12.25 16:30 Хайденхайм - Фрайбург29.11.25 Унион Берлин 1:2 Хайденхайм22.11.25 Хайденхайм 0:3 Боруссия М08.11.25 Байер 6:0 Хайденхайм01.11.25 Хайденхайм 1:1 Айнтрахт Ф25.10.25 Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм
|8
|17
|Санкт-Паули
|12
|2
|1
|9
|10 - 24
|06.12.25 16:30 Кельн - Санкт-Паули29.11.25 Бавария 3:1 Санкт-Паули23.11.25 Санкт-Паули 0:1 Унион Берлин09.11.25 Фрайбург 2:1 Санкт-Паули01.11.25 Санкт-Паули 0:4 Боруссия М25.10.25 Айнтрахт Ф 2:0 Санкт-Паули
|7
|18
|Майнц
|12
|1
|3
|8
|11 - 23
|05.12.25 21:30 Майнц - Боруссия М30.11.25 Фрайбург 4:0 Майнц21.11.25 Майнц 1:1 Хоффенхайм09.11.25 Айнтрахт Ф 1:0 Майнц01.11.25 Майнц 1:1 Вердер26.10.25 Штутгарт 2:1 Майнц
|6
