  Стало известно, сыграет ли Лунин за Реал против Жироны в матче Ла Лиги
Испания
30 ноября 2025, 20:52
Стало известно, сыграет ли Лунин за Реал против Жироны в матче Ла Лиги

Хаби Алонсо оставил Андрея в резерве на поединок 14-го тура чемпионата Испании

Стало известно, сыграет ли Лунин за Реал против Жироны в матче Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин остался в резерве команды на матч 14-го тура Ла Лиги 2025/26 против Жироны.

Наставник сливочных Хаби Алонсо доверил место в воротах основному голкиперу Тибо Куртуа, который уже восстановился после повреждения.

Лунин пока что провел всего одну игру в этом сезоне за королевский клуб – 26 ноября Андрей пропустил три мяча в поединке Лиги чемпионов против Олимпиакоса (4:3).

В атаке Реала против Жироны выйдут Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе. Стартовый свисток на стадионе Монтиливи прозвучит 30 числа в 22:00 по Киеву.

Стартовый состав Рала на матч против Жироны:

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
