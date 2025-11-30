Стало известно, сыграет ли Лунин за Реал против Жироны в матче Ла Лиги
Хаби Алонсо оставил Андрея в резерве на поединок 14-го тура чемпионата Испании
Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин остался в резерве команды на матч 14-го тура Ла Лиги 2025/26 против Жироны.
Наставник сливочных Хаби Алонсо доверил место в воротах основному голкиперу Тибо Куртуа, который уже восстановился после повреждения.
Лунин пока что провел всего одну игру в этом сезоне за королевский клуб – 26 ноября Андрей пропустил три мяча в поединке Лиги чемпионов против Олимпиакоса (4:3).
В атаке Реала против Жироны выйдут Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе. Стартовый свисток на стадионе Монтиливи прозвучит 30 числа в 22:00 по Киеву.
Стартовый состав Рала на матч против Жироны:
