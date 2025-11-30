Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: тренер культового украинского клуба подал в отставку
Украина. Первая лига
30 ноября 2025, 19:08 |
2631
1

Источник: тренер культового украинского клуба подал в отставку

Андрей Анищенко хочет оставить «Металлист»

30 ноября 2025, 19:08 |
2631
1 Comments
Источник: тренер культового украинского клуба подал в отставку
ФК Металлист. Андрей Анищенко

Главный тренер харьковского «Металлиста» Андрей Анищенко подал в отставку после проигранного матча 18-го тура Первой лиги Украины против «Агробизнеса» (0:1), сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, специалист сразу после поединка попрощался с футболистами в раздевалке, но руководитель клуба Евгений Красников пока не принял заявление и дал коучу сутки, чтобы он обдумал свое решение.

На данный момент харьковский «Металлист» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 16 очков в 17 матчах чемпионата.

По теме:
БАРТУЛОВИЧ: «Разочарованы таким счетом. Надо забивать»
Дома заждались. Полесье уверенно переиграло Зарю
Полесье – Заря – 2:0. Забили сборники. Видео голов и обзор
Андрей Анищенко Металлист Харьков Агробизнес Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас отставка Евгений Красников
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Футбол | 30 ноября 2025, 08:40 14
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление

Президент клуба официально представил нового наставника

ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
Футбол | 29 ноября 2025, 20:00 13
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного

«Монако» победил чемпиона Лиги 1

Йожеф САБО: «Суркис уже ищет нового тренера»
Футбол | 30.11.2025, 12:12
Йожеф САБО: «Суркис уже ищет нового тренера»
Йожеф САБО: «Суркис уже ищет нового тренера»
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
Футбол | 29.11.2025, 23:19
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
ВИДЕО. Шоу: Реал Сосьедад и Вильярреал определили победителя матча на 90+5
Футбол | 30.11.2025, 17:48
ВИДЕО. Шоу: Реал Сосьедад и Вильярреал определили победителя матча на 90+5
ВИДЕО. Шоу: Реал Сосьедад и Вильярреал определили победителя матча на 90+5
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
іван гомонай
Аж культовий???????????????? для чого писати таку херню????????????????????? в чому його культовість? Ви просто жовтиз на........................ противно........... фффффффффффффуууууууууууууу
Ответить
-1
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
30.11.2025, 04:02 26
Футбол
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
29.11.2025, 08:44 44
Футбол
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 13
Футбол
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
30.11.2025, 07:00 10
Футбол
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
29.11.2025, 05:44 20
Футбол
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
29.11.2025, 19:13 12
Биатлон
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем