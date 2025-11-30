Источник: тренер культового украинского клуба подал в отставку

Главный тренер харьковского «Металлиста» Андрей Анищенко подал в отставку после проигранного матча 18-го тура Первой лиги Украины против «Агробизнеса» (0:1), сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, специалист сразу после поединка попрощался с футболистами в раздевалке, но руководитель клуба Евгений Красников пока не принял заявление и дал коучу сутки, чтобы он обдумал свое решение.

На данный момент харьковский «Металлист» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 16 очков в 17 матчах чемпионата.