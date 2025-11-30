ВИДЕО. Герой сборной Украины забил первый гол в сезоне УПЛ
Алексей Гуцуляк отличился в воротах Зари
30 ноября 2025 года, в воскресенье, на Центральном стадионе в Житомире проходит поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились житомирское «Полесье» и луганская «Заря».
На 33-й минуте встречи нападающий «стаи» Алексей Гуцуляк вывел свою команду вперед, 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Для Гуцуляка этот гол стал первым в сезоне УПЛ 2025/26. Интересно, что за сборную Украины в последних 4 матчах он забил 3 гола.
ВИДЕО. Герой сборной Украины забил первый гол в сезоне УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав рассказал, как когда-то покинул клуб Виктор Леоненко
В ночь на 30 ноября Лео с Интер Майами стал чемпионом Восточной конференции MLS