ВИДЕО. Герой сборной Украины забил первый гол в сезоне УПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
30 ноября 2025, 18:40 | Обновлено 30 ноября 2025, 18:44
Алексей Гуцуляк отличился в воротах Зари

ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

30 ноября 2025 года, в воскресенье, на Центральном стадионе в Житомире проходит поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились житомирское «Полесье» и луганская «Заря».

На 33-й минуте встречи нападающий «стаи» Алексей Гуцуляк вывел свою команду вперед, 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Гуцуляка этот гол стал первым в сезоне УПЛ 2025/26. Интересно, что за сборную Украины в последних 4 матчах он забил 3 гола.

Алексей Гуцуляк чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Заря видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
