30 ноября 2025 года, в воскресенье, на Центральном стадионе в Житомире проходит поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились житомирское «Полесье» и луганская «Заря».

На 33-й минуте встречи нападающий «стаи» Алексей Гуцуляк вывел свою команду вперед, 1:0.

Для Гуцуляка этот гол стал первым в сезоне УПЛ 2025/26. Интересно, что за сборную Украины в последних 4 матчах он забил 3 гола.

ВИДЕО. Герой сборной Украины забил первый гол в сезоне УПЛ