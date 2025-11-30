Ошеломили соперника на старте. Динамо U-19 разобралось с Полтавой U-19

В матче 14-го тура Национальной лиги U-19 встретились юношеские команды «Динамо» и «Полтавы». Киевляне одержали уверенную победу со счетом 4:0.

«Динамо» открыло счет уже на пятой минуте. После дальнего удара Даниэля Дехтяра мая от штанги влетел в сетку.

Киевляне продолжили натиск и быстро забили еще два мяча. Отличились Иван Андрейко и Арсений Федоренко. Так что на 9-й минуте счет был уже 3:0 в пользу киевлян.

После перерыва динамовцы контролировали игру и продолжали создавать моменты у ворот соперника. Но забили всего один мяч. Автором гола стал Денис Дикий.

Национальная лига U-19, 14-й тур, 30 ноября

«Динамо» U-19 – «Полтава» U-19 – 4:0

Голы: Дехтяр, 5, Андрейко, 7, Федоренко, 9, Дикий, 72

«Динамо» U-19 : 71. Суркис (к), 11. Губенко (16. Панимаш, 59), 4. Огородник (2. Рыбак, 70), 3. Дехтяр, 15. Дикий, 18. Озимай (30. Романюк, 59), 7. Андрейко (23. Чалый, 70), 20. Федоренко, 5. Буравцов, 21. Бекерский, 19. Задорожный (17. Гродзинский, 80).

«Полтава» U-19: 30. Беспрозванный, 69. Столяж, 31. Медведев, 66. Опришко, 74. Жадан, 22. Прокопенко, 4. Троян (18. Билан, 88), 55. Старушко (77. Маляренко, 88), 25. Бабич (к) (17. Комарницький, 67), 97. Степанов (26. Кравченко, 67), 91. Пустовит (47. Кокшаров, 80).

