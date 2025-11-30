Севилья – Бетис. Севильское дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 14-го тура Ла Лиги 2025/26 30 ноября в 17:15
30 ноября состоится матч 14-го тура Ла Лиги 2025/26 между командами Севилья и Бетис.
Старт Севильского дерби на стадионе Рамон Санчес Писхуан запланирован на 17:15 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В таблице чемпионата Испании Севилья с 16 очками идет на десятом месте, а Бетис с 21 баллом располагается на пятой позиции.
В прошлом сезоне Севилья и Бетис обменялись победами – в 9-м туре матч выиграли красно-белые со счетом 1:0, а в 29-м зелено-белые реваншировали 2:1.
Севилья – Бетис. Севильское дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
С 28 ноября по 1 декабря проходят поединки 14-го тура чемпионата Испании
В стартовый состав «бланкос» вернется Тибо Куртуа