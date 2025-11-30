Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Севилья – Бетис. Севильское дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Севилья
30.11.2025 17:15 - : -
Бетис
Испания
30 ноября 2025, 15:26 |
Севилья – Бетис. Севильское дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 14-го тура Ла Лиги 2025/26 30 ноября в 17:15

Севилья – Бетис. Севильское дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября состоится матч 14-го тура Ла Лиги 2025/26 между командами Севилья и Бетис.

Старт Севильского дерби на стадионе Рамон Санчес Писхуан запланирован на 17:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В таблице чемпионата Испании Севилья с 16 очками идет на десятом месте, а Бетис с 21 баллом располагается на пятой позиции.

В прошлом сезоне Севилья и Бетис обменялись победами – в 9-м туре матч выиграли красно-белые со счетом 1:0, а в 29-м зелено-белые реваншировали 2:1.

Севилья – Бетис. Севильское дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Севилья – Бетис
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Севилья Бетис Севилья - Бетис смотреть онлайн Ла Лига чемпионат Испании по футболу
