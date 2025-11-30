30 ноября на Рамон Санчес Писхуан пройдет матч 14-го тура Примеры Испании, в котором Севилья встретится с Бетисом.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Севилья

Команда в последнее время быстро скатилась от уровня завсегдатая квартета лучших до грани вылета. Если и хотели показать, что как-то учли уроки 2023/2024, то это не получилось. Наоборот, финишировали весной на пограничном, семнадцатом месте, всего в одном очке от вылетевшего Леганеса. Хотя при этом итоговый результат был и не такой уж и плохой: 41 балл!

Тем не менее, летом ожидаемо появился новый наставник - доверились Матиасу Алмейде. В целом, он не заставил сожалеть о таком выборе. Побед получилось собрать уже пол десятка, более того, среди них есть и 4:1 с Барселоной. С другой стороны, все равно до сих пор больше половины матчей Ла Лиги, семь, закончились поражениями. В том числе уже после паузы на игры сборных уступили Эспаньолу 1:2.

Бетис

Клуб продолжает играть пол десятка последних лет под руководством все того же наставника, Пеллегрини. Все логично, ведь Мануэль обеспечивает стабильность и даже брал кубок Испании. Пол года назад могли прибавить и международный титул, но финал Лиги конференций был проигран, причем практически в одни ворота, Челси. При этом параллельно и в Примере футболисты поднялись на шестую позицию.

Сейчас команда держится точно не хуже. Она удачно вернулась в Лигу Европы, чередуя там победы и ничьи. Вот и с Утрехтом оформили 2:1. При этом и на внутренней арене удается держаться на высоком уровне. Осенью и вовсе было только одно поражение, с Атлетико. С другой стороны, в прошлом туре чуть не остались вообще без очков с Жироной, но все же на гол Ваната смогли ответить во втором тайме - отметим, что ассистом отметился наконец-то появившийся на поле Иско. А вот Антони был удален, хотя красная получилась спорной.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне в дерби клубы обменялись домашними победами.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Можно ставить на них с форой 0 (коэффициент - 1,75).