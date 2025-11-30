Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Севилья – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Севилья
30.11.2025 17:15 - : -
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
30 ноября 2025, 09:24 | Обновлено 30 ноября 2025, 09:25
16
0

Севилья – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 30 ноября и начнется в 17:15 по Киеву

30 ноября 2025, 09:24 | Обновлено 30 ноября 2025, 09:25
16
0
Севилья – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября на Рамон Санчес Писхуан пройдет матч 14-го тура Примеры Испании, в котором Севилья встретится с Бетисом.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Севилья

Команда в последнее время быстро скатилась от уровня завсегдатая квартета лучших до грани вылета. Если и хотели показать, что как-то учли уроки 2023/2024, то это не получилось. Наоборот, финишировали весной на пограничном, семнадцатом месте, всего в одном очке от вылетевшего Леганеса. Хотя при этом итоговый результат был и не такой уж и плохой: 41 балл!

Тем не менее, летом ожидаемо появился новый наставник - доверились Матиасу Алмейде. В целом, он не заставил сожалеть о таком выборе. Побед получилось собрать уже пол десятка, более того, среди них есть и 4:1 с Барселоной. С другой стороны, все равно до сих пор больше половины матчей Ла Лиги, семь, закончились поражениями. В том числе уже после паузы на игры сборных уступили Эспаньолу 1:2.

Бетис

Клуб продолжает играть пол десятка последних лет под руководством все того же наставника, Пеллегрини. Все логично, ведь Мануэль обеспечивает стабильность и даже брал кубок Испании. Пол года назад могли прибавить и международный титул, но финал Лиги конференций был проигран, причем практически в одни ворота, Челси. При этом параллельно и в Примере футболисты поднялись на шестую позицию.

Сейчас команда держится точно не хуже. Она удачно вернулась в Лигу Европы, чередуя там победы и ничьи. Вот и с Утрехтом оформили 2:1. При этом и на внутренней арене удается держаться на высоком уровне. Осенью и вовсе было только одно поражение, с Атлетико. С другой стороны, в прошлом туре чуть не остались вообще без очков с Жироной, но все же на гол Ваната смогли ответить во втором тайме - отметим, что ассистом отметился наконец-то появившийся на поле Иско. А вот Антони был удален, хотя красная получилась спорной.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне в дерби клубы обменялись домашними победами.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Можно ставить на них с форой 0 (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Севилья
30 ноября 2025 -
17:15
Бетис
Фора Бетиса (0) 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Сельта – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФЛИК: «Нет того контроля и интенсивности. Нужно прибавлять»
Реал Сосьедад – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Севилья Бетис Севилья - Бетис Ла Лига Ла Лига - betking чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Футбол | 29 ноября 2025, 11:21 17
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»

Специалист вспомнил, каким футболистом был Игорь Костюк

ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
Футбол | 29 ноября 2025, 20:00 11
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного

«Монако» победил чемпиона Лиги 1

Костюк может реанимировать карьеру игрока, которому не доверял Шовковский
Футбол | 29.11.2025, 16:33
Костюк может реанимировать карьеру игрока, которому не доверял Шовковский
Костюк может реанимировать карьеру игрока, которому не доверял Шовковский
ФОТО. Бывшую жену Морозюка пытались «снять на ночь». Сколько предложили?
Футбол | 30.11.2025, 01:54
ФОТО. Бывшую жену Морозюка пытались «снять на ночь». Сколько предложили?
ФОТО. Бывшую жену Морозюка пытались «снять на ночь». Сколько предложили?
Обнародованы оценки Миколенко и Ярмолюка за матчи 13-го тура АПЛ
Футбол | 30.11.2025, 08:56
Обнародованы оценки Миколенко и Ярмолюка за матчи 13-го тура АПЛ
Обнародованы оценки Миколенко и Ярмолюка за матчи 13-го тура АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
29.11.2025, 19:13 12
Биатлон
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:44 12
Футбол
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
29.11.2025, 15:32 40
Биатлон
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
28.11.2025, 08:14 2
Футбол
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
29.11.2025, 04:05 31
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
29.11.2025, 04:59 1
Бокс
Маркевич нашел двоих футболистов, которые усилят Динамо после провала в ЛК
Маркевич нашел двоих футболистов, которые усилят Динамо после провала в ЛК
28.11.2025, 14:17 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем