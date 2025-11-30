Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Севильское дерби. Бетис без Антони выиграл принципиальный матч у нервионцев
Чемпионат Испании
Севилья
30.11.2025 17:15 – FT 0 : 2
Бетис
Испания
30 ноября 2025, 19:31 | Обновлено 30 ноября 2025, 20:17
Зелено-белые одолели Севилью со счетом 2:0 в поединке 14-го тура Ла Лиги 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

Севильское дерби в матче 14-го тура Ла Лиги 2025/26 Севилья – Бетис завершилось со счетом 2:0 в пользу зелено-белых.

Встреча состоялась на стадионе Рамон Санчес Писхуан и завершилось победой гостей.

Голами за Бетис отличились Пабло Форналс и Серхио Алтимира. За гелиополитов не играл звездный Антони – бразилец получил прямую красную в предыдущем туре чемпионата Испании против Жироны (1:1).

Нервионцы доигрывали противостояния вдесятером – на 84-й минуте прямую красную карточку получил Исаак Ромеро.

На 87-й рефери пришлось остановить игру – фанаты Севильи начали закидывать голкипера соперников разными предметами и футболисты покинули поле. Спустя 12 минут матч был возобновлен.

Бетис благодаря этой победе набрал 24 очка и занимает пятое место в таблице чемпионата Испании. У Севильи 16 пунктов и 13-я позиция.

Ла Лига 2025/26. 14-й тур, 30 ноября

Севилья – Бетис – 0:2

Голы: Форналс, 54, Алтимира, 69

Удаление: Ромеро, 84

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

84’
Исаак Ромеро (Севилья) получает красную карточку.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Серхи Альтимира (Бетис).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Бетис).
Севилья Бетис Севилья - Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу Пабло Форнальс Антони (Матеус дос Сантос) видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
