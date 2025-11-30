Севильское дерби. Бетис без Антони выиграл принципиальный матч у нервионцев
Зелено-белые одолели Севилью со счетом 2:0 в поединке 14-го тура Ла Лиги 2025/26
Севильское дерби в матче 14-го тура Ла Лиги 2025/26 Севилья – Бетис завершилось со счетом 2:0 в пользу зелено-белых.
Встреча состоялась на стадионе Рамон Санчес Писхуан и завершилось победой гостей.
Голами за Бетис отличились Пабло Форналс и Серхио Алтимира. За гелиополитов не играл звездный Антони – бразилец получил прямую красную в предыдущем туре чемпионата Испании против Жироны (1:1).
Нервионцы доигрывали противостояния вдесятером – на 84-й минуте прямую красную карточку получил Исаак Ромеро.
На 87-й рефери пришлось остановить игру – фанаты Севильи начали закидывать голкипера соперников разными предметами и футболисты покинули поле. Спустя 12 минут матч был возобновлен.
Бетис благодаря этой победе набрал 24 очка и занимает пятое место в таблице чемпионата Испании. У Севильи 16 пунктов и 13-я позиция.
Ла Лига 2025/26. 14-й тур, 30 ноября
Севилья – Бетис – 0:2
Голы: Форналс, 54, Алтимира, 69
Удаление: Ромеро, 84
