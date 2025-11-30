Матч 14-го тура Ла Лиги 2025/26 между командам Севильи и Бетис прерван на 87-й минуте.

Главный арбитр приостановил игру после того, как вратаря Бетиса Альваро Вальеса начали забрасывать разными предметам с трибун. Судья призвал игроков покинуть поле.

По громкой связи на стадионе сообщили, что матч временно приостановлен из-за бросания предметов с трибун – если это будет продолжаться, то матч завершится досрочно.

На момент остановки противостояния Бетис побеждает со счетом 2:0. Голы за зелено-белых забили Пабло Форналс и Серхио Алтимра. Севилья с 84-й минуты играет в меньшинстве после прямой красной карточки для Исаака Ромеро.

ФОТО. Дерби Севильи и Бетиса прервано на 87-й минуте. Что произошло?