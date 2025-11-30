ФОТО. Форвард сборной Украины показал, как праздновал ДР

Нападающий «Олимпиакоса» и сборной Украины Роман Яремчук отпраздновал 30-летие и опубликовал в Instagram стильные фото вместе с супругой Кристиной.

Пара позировала в элегантных образах: Яремчук – в бежевом костюме и черной рубашке, Кристина – в бордовом мини-платье. На праздничном фоне – надпись «KEEP CALM. It’s just 30» («Сохраняй спокойствие. Тебе только 30»).

В подписи к публикации Роман написал, что «30 – это только начало, и впереди у него год мотивации и больших шагов».

В комментариях его поздравили звезды украинского футбола и медиапространства: Александр и Влада Зинченко, Виктор Вацко, Артем Милевский, Евгений Макаренко и другие.