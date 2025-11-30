Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Форвард сборной Украины показал, как праздновал ДР
Другие новости
30 ноября 2025, 03:41 |
216
0

ФОТО. Форвард сборной Украины показал, как праздновал ДР

Роману Яремчуку исполнилось 30 лет

30 ноября 2025, 03:41 |
216
0
ФОТО. Форвард сборной Украины показал, как праздновал ДР
Instagram. Роман и Кристина Яремчук

Нападающий «Олимпиакоса» и сборной Украины Роман Яремчук отпраздновал 30-летие и опубликовал в Instagram стильные фото вместе с супругой Кристиной.

Пара позировала в элегантных образах: Яремчук – в бежевом костюме и черной рубашке, Кристина – в бордовом мини-платье. На праздничном фоне – надпись «KEEP CALM. It’s just 30» («Сохраняй спокойствие. Тебе только 30»).

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В подписи к публикации Роман написал, что «30 – это только начало, и впереди у него год мотивации и больших шагов».

В комментариях его поздравили звезды украинского футбола и медиапространства: Александр и Влада Зинченко, Виктор Вацко, Артем Милевский, Евгений Макаренко и другие.

По теме:
ФОТО. Теща Забарного показала как поддерживает зятя
ВИДЕО. Роналдиньо опубликовал редкостное видео с Золотым мячом
ФОТО. Алькарас присутствует на матче Интер Майами. Месси подмигнул Карлосу
фото lifestyle Роман Яремчук Кристина Яремчук Олимпиакос Пирей сборная Украины по футболу день рождения
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Футбол | 29 ноября 2025, 08:44 40
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо

Тренер использовал цитату Хемингуэя

ФОТО. Ламин Ямаль опередил Месси и Роналду в неожиданном рейтинге
Футбол | 29 ноября 2025, 21:28 4
ФОТО. Ламин Ямаль опередил Месси и Роналду в неожиданном рейтинге
ФОТО. Ламин Ямаль опередил Месси и Роналду в неожиданном рейтинге

Ламин Ямаль – маркетинговая звезда №1

Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Футбол | 29.11.2025, 06:02
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Футбол | 29.11.2025, 05:44
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
ФОТО. Трофей для Месси. Интер Майами – чемпион Восточной конференции MLS
Футбол | 30.11.2025, 04:18
ФОТО. Трофей для Месси. Интер Майами – чемпион Восточной конференции MLS
ФОТО. Трофей для Месси. Интер Майами – чемпион Восточной конференции MLS
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 7
Бокс
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:19 1
Футбол
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 42
Футбол
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:44 12
Футбол
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
28.11.2025, 02:02
Бокс
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
29.11.2025, 04:05 31
Футбол
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 13
Футбол
Директор команды Усика: «Бой с Александром? Что он вообще курит?»
Директор команды Усика: «Бой с Александром? Что он вообще курит?»
28.11.2025, 04:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем