Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 22:22 | Обновлено 29 ноября 2025, 22:48
2207
1

Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление

Президент клуба официально представил нового наставника

29 ноября 2025, 22:22 | Обновлено 29 ноября 2025, 22:48
2207
1 Comments
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
ФК Динамо. Игорь Суркис

27 ноября исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» был назначен Игорь Костюк.

А уже сегодня, после прибытия «бело-синих» в Киев, президент «Динамо» Игорь Суркис провел встречу на клубной базе в Вите-Литовской, во время которой объявил Костюка временным исполняющим обязанности нового тренера, представив его штаб.

«После встречи команда провела тренировку. Несмотря на долгий путь с Кипра, занятие было полноценным, ведь времени на раскачку нет. Сначала футболисты занимались в тренажерном зале, приводя мышцы в рабочий тонус, чтобы избежать нежелательных повреждений в дальнейшем, а затем перешли к выполнению упражнений на футбольном поле, где уже больше занимались с мячом.

Во время занятия царила позитивная рабочая атмосфера. Игроки «бело-синих» получали наставления и узнавали больше о требованиях Игоря Костюка и его помощников», – передает пресс-служба киевлян.

Свой первый официальный матч под руководством Игоря Костюка «Динамо» проведет против «Полтавы» в рамках 14-го тура Украинской Премьер-Лиги. Поединок состоится в понедельник, 1 декабря, в Киеве на клубном стадионе имени Валерия Лобановского, начало – в 15:30.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Стал известен тренерский штаб Игоря Костюка в Динамо
Тренер Вереса: «Как минимум одна команда наиграла на гол»
Тренер Карпат рассказал, чего команде не хватило для победы в УПЛ
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Игорь Суркис тренировка
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(39)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милан – Лацио. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 29 ноября 2025, 22:16 0
Милан – Лацио. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Милан – Лацио. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 13-го тура Серии А 2025/26

Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Футбол | 29 ноября 2025, 06:02 2
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка

Олег Венглинский будет переведен в основную команду киевлян

Стабильность – признак мастерства. ЛНЗ победил Кудровку
Футбол | 29.11.2025, 17:24
Стабильность – признак мастерства. ЛНЗ победил Кудровку
Стабильность – признак мастерства. ЛНЗ победил Кудровку
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Футбол | 29.11.2025, 05:44
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Футбол | 29.11.2025, 11:21
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
McLay
"Незважаючи на довгу дорогу з Кіпру" . Вони бл. що, пішки йшли!!!
Ответить
+2
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 82
Футбол
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
29.11.2025, 07:53 15
Футбол
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
28.11.2025, 15:01 20
Футбол
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
28.11.2025, 13:17 71
Футбол
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
27.11.2025, 20:55 20
Баскетбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
28.11.2025, 00:01 219
Футбол
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем