Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление

27 ноября исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» был назначен Игорь Костюк.

А уже сегодня, после прибытия «бело-синих» в Киев, президент «Динамо» Игорь Суркис провел встречу на клубной базе в Вите-Литовской, во время которой объявил Костюка временным исполняющим обязанности нового тренера, представив его штаб.

«После встречи команда провела тренировку. Несмотря на долгий путь с Кипра, занятие было полноценным, ведь времени на раскачку нет. Сначала футболисты занимались в тренажерном зале, приводя мышцы в рабочий тонус, чтобы избежать нежелательных повреждений в дальнейшем, а затем перешли к выполнению упражнений на футбольном поле, где уже больше занимались с мячом.

Во время занятия царила позитивная рабочая атмосфера. Игроки «бело-синих» получали наставления и узнавали больше о требованиях Игоря Костюка и его помощников», – передает пресс-служба киевлян.

Свой первый официальный матч под руководством Игоря Костюка «Динамо» проведет против «Полтавы» в рамках 14-го тура Украинской Премьер-Лиги. Поединок состоится в понедельник, 1 декабря, в Киеве на клубном стадионе имени Валерия Лобановского, начало – в 15:30.