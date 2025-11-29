Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Динамо показало, кто будет помогать Костюку тренировать клуб
29 ноября 2025, 21:42 | Обновлено 29 ноября 2025, 22:58
ВИДЕО. Динамо показало, кто будет помогать Костюку тренировать клуб

И.о. наставника клуба провел первую тренировку с первой командой киевлян

ВИДЕО. Динамо показало, кто будет помогать Костюку тренировать клуб
ФК Динамо

После увольнения Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Игорь Костюк.

Новоиспеченный наставник команды провел первую тренировку с киевским клубом, соответствующее видео обнародовала пресс-служба киевлян.

На видеоролике показано, что тренировать команду Костюку помогал Мацей Кендзерек, который остался в клубе после отставки Александра Шовковского, и Тарас Луценко, который, по информации СМИ, назначен тренером вратарей первой команды.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.

ВИДЕО. Динамо показало, кто будет помогать Костюку тренировать клуб

Наш герой Сергей Ребров
Достойная смена растет для сборной Украины после нашего героя Сергея Реброва. Игорь будет достойным сменщиком вашего любимого Героя Сергея Реброва. И все равно, что он всего на год моложе. Все равно до пенсии еще более десятка лет.
Ответить
0
Istm
Сумніви, що з цього
призначення (Костюк) щось пристойне вийде. Хіба що це тимчасове. Чому цей тренер
молодь вчить? "Боротись" і робити підкати? Інших технічними навичками
вони не володіють. Власне, там вся система підготовки і управління
прогнила, схоже.
Ответить
0
MrStepanovM .
не розумію що Луценко може дати воротарям? Чому навчити? 
Ответить
-1
