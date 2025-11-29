ВИДЕО. Динамо показало, кто будет помогать Костюку тренировать клуб
И.о. наставника клуба провел первую тренировку с первой командой киевлян
После увольнения Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Игорь Костюк.
Новоиспеченный наставник команды провел первую тренировку с киевским клубом, соответствующее видео обнародовала пресс-служба киевлян.
На видеоролике показано, что тренировать команду Костюку помогал Мацей Кендзерек, который остался в клубе после отставки Александра Шовковского, и Тарас Луценко, который, по информации СМИ, назначен тренером вратарей первой команды.
Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.
После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.
