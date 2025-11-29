Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 ноября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 29 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Байер – Боруссия Д

Ggbet 2.74 – 3.65 – 2.66

19:30 Эвертон – Ньюкасл

Ggbet 2.78 – 3.41 – 2.77

21:45 Милан – Лацио

Ggbet 1.70 – 3.89 – 5.87

22:00 Тоттенхэм – Фулхэм

Ggbet 2.36 – 3.40 – 3.37

22:00 Атлетико – Овьедо

Ggbet 1.26 – 6.43 – 15.50

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
