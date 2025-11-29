СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 ноября

В субботу, 29 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Байер – Боруссия Д

2.74 – 3.65 – 2.66

19:30 Эвертон – Ньюкасл

2.78 – 3.41 – 2.77

21:45 Милан – Лацио

1.70 – 3.89 – 5.87

22:00 Тоттенхэм – Фулхэм

2.36 – 3.40 – 3.37

22:00 Атлетико – Овьедо

1.26 – 6.43 – 15.50

