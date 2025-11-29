Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Барселона объявила стартовый состав на домашний матч Ла Лиги

Каталонцы 29 ноября будут принимать «Алавес»

Барселона объявила стартовый состав на домашний матч Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября будет проведен матч 14-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Алавесом».

Местом проведения поединка станет обновленный «Камп Ноу», часть которого все еще закрыта.

Обе команды определились со стартовыми составами на игру, стартовый свисток прозвучит в 17:15.

Стартовые составы на матч «Барселона» – «Алавес»

Барселона Алавес чемпионат Испании по футболу Ла Лига стартовые составы Барселона - Алавес
