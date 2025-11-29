Испания29 ноября 2025, 16:38 | Обновлено 29 ноября 2025, 16:40
100
0
Барселона объявила стартовый состав на домашний матч Ла Лиги
Каталонцы 29 ноября будут принимать «Алавес»
29 ноября 2025, 16:38 | Обновлено 29 ноября 2025, 16:40
100
0
29 ноября будет проведен матч 14-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Алавесом».
Местом проведения поединка станет обновленный «Камп Ноу», часть которого все еще закрыта.
Обе команды определились со стартовыми составами на игру, стартовый свисток прозвучит в 17:15.
Стартовые составы на матч «Барселона» – «Алавес»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 ноября 2025, 10:48 5
Специалист посоветовал киевскому клубу найти форварда
Футбол | 28 ноября 2025, 17:41 4
Мацей Кендзьорек остается в столичном гранде
Футбол | 29.11.2025, 15:07
Футбол | 29.11.2025, 04:05
Футбол | 29.11.2025, 05:44
Комментарии 0
Популярные новости
28.11.2025, 07:56 29
28.11.2025, 00:42
27.11.2025, 21:38 135
28.11.2025, 08:44 11
29.11.2025, 07:53 13
28.11.2025, 00:01 219
28.11.2025, 06:23 42
28.11.2025, 15:01 17