Барселона объявила стартовый состав на домашний матч Ла Лиги

29 ноября будет проведен матч 14-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Алавесом».

Местом проведения поединка станет обновленный «Камп Ноу», часть которого все еще закрыта.

Обе команды определились со стартовыми составами на игру, стартовый свисток прозвучит в 17:15.

Стартовые составы на матч «Барселона» – «Алавес»