Подолье – Металлург З – 3:0. Поединок аутсайдеров. Видео голов и обзор

В матче 18-го тура Первой лиги «Подолье» принимало запорожский «Металлург». В битве аутсайдеров победу со счетом 3:0 одержал хмельницкий клуб.

«Подолья» при поддержке родных трибун вышло вперед на 14-й минуте. Капитан хмельницкого клуба Вадим Шаврин замкнул подачу с углового.

Второй гол «Подолье» забило на 40-й минуте. Давронбек Азизов завершил атаку своей команды ударом под перекладину.

После перерыва «Подолье» продолжало контролировать ход поединка и окончательно сняло вопрос о победителе. На 62-й минуте Александр Николишин отправил в ворота «Металлурга» третий мяч.

Первая лига. 18-й тур, 29 ноября. Хмельницкий, стадион «Подолье»

«Подолье» Хмельницкий – «Металлург» Запорожье – 3:0

Голы: Шаврин, 14, Азизов, 40, Николишин, 62

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)