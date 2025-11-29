Подолье – Металлург З – 3:0. Поединок аутсайдеров. Видео голов и обзор
Матч прошел в Хмельницком на стадионе «Подолье»
В матче 18-го тура Первой лиги «Подолье» принимало запорожский «Металлург». В битве аутсайдеров победу со счетом 3:0 одержал хмельницкий клуб.
«Подолья» при поддержке родных трибун вышло вперед на 14-й минуте. Капитан хмельницкого клуба Вадим Шаврин замкнул подачу с углового.
Второй гол «Подолье» забило на 40-й минуте. Давронбек Азизов завершил атаку своей команды ударом под перекладину.
После перерыва «Подолье» продолжало контролировать ход поединка и окончательно сняло вопрос о победителе. На 62-й минуте Александр Николишин отправил в ворота «Металлурга» третий мяч.
Первая лига. 18-й тур, 29 ноября. Хмельницкий, стадион «Подолье»
«Подолье» Хмельницкий – «Металлург» Запорожье – 3:0
Голы: Шаврин, 14, Азизов, 40, Николишин, 62
Видеозапись матча
Видео голов и обзор матча (ожидается)
