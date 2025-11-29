Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Подолье – Металлург З – 3:0. Поединок аутсайдеров. Видео голов и обзор
Украина. Первая лига
29 ноября 2025, 15:37 | Обновлено 29 ноября 2025, 15:38
Подолье – Металлург З – 3:0. Поединок аутсайдеров. Видео голов и обзор

Матч прошел в Хмельницком на стадионе «Подолье»

ФК Металлург

В матче 18-го тура Первой лиги «Подолье» принимало запорожский «Металлург». В битве аутсайдеров победу со счетом 3:0 одержал хмельницкий клуб.

«Подолья» при поддержке родных трибун вышло вперед на 14-й минуте. Капитан хмельницкого клуба Вадим Шаврин замкнул подачу с углового.

Второй гол «Подолье» забило на 40-й минуте. Давронбек Азизов завершил атаку своей команды ударом под перекладину.

После перерыва «Подолье» продолжало контролировать ход поединка и окончательно сняло вопрос о победителе. На 62-й минуте Александр Николишин отправил в ворота «Металлурга» третий мяч.

Первая лига. 18-й тур, 29 ноября. Хмельницкий, стадион «Подолье»

«Подолье» Хмельницкий – «Металлург» Запорожье – 3:0

Голы: Шаврин, 14, Азизов, 40, Николишин, 62

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)

Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вадим Шаврин Подолье Хмельницкий Александр Николишин Давронбек Азизов видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
