Автор первого гола в истории Украины не верит в Костюка во главе Динамо

Автор первого гола в истории сборной Украины, бывший игрок «сине-желтых» Иван Гецко прокомментировал увольнение Александра Шовковского с должности главного тренера киевского «Динамо», а также оценил перспективы нового наставника Игоря Костюка:

– Я говорил давным-давно, что в клубе нет авторитета к Шовковскому, поэтому уволить его нужно было намного быстрее. Когда тренер не вызывает авторитета у команды, очень трудно чего-то достичь. Потом все так накладывалось друг на друга, что было понятно: в ближайшем будущем все равно были бы изменения.

– У Игоря Костюка будет авторитет?

– Нет, я не думаю. Лучше не станет. Надо более авторитетного человека, чтобы игроки его немного боялись и понимали, что он от них требует конкретно. Костюк – хороший парень, но этого недостаточно для основной команды.

То, что у него было влияние на детей, на U-19 – там вопросов нет. Он мог быть для них авторитетом, но сейчас для основной команды киевского Динамо, для того же Ярмоленко... Я не думаю, что он что-то изменит. Конечно, я хотел бы, чтобы все изменилось. Все возможно, но, по моему мнению, это не решение проблемы.

– Кто был бы идеальным кандидатом на пост тренера «Динамо»?

– В такой ситуации нужен уважаемый тренер. Есть много специалистов, которые заслуживают большого уважения к себе. Есть Демьяненко, Заваров, Буряк. Есть много людей, которые могли бы более-менее упорядочить команду, – считает Гецко.