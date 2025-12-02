Источник: тренер клуба УПЛ не выполняет свои обязанности
Павел Матвийченко тренирует «Полтаву» с 30 июля 2025 года
Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что в СК «Полтава» фактически нет настоящего главного тренера. Формально должность с июля занимает Павел Матвийченко, однако, по его словам, он не руководит командой.
Отмечает, что Матвийченко выполняет скорее номинальную функцию, но не проводит тренировок и не влияет на подготовку команды. Из-за проблем со здоровьем реальный наставник Владимир Сысенко пока не может работать, поэтому командой фактически руководит ассистент Игорь Тимченко, который и проводит тренировки, и общается с медиа.
Ранее тренер «СК Полтава» Игорь Тимченко отреагировал на обвинения своей команды в участии в договорных матчах Украинской Премьер-лиги.
