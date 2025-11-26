Коуч клуба УПЛ: «Эти люди хотят нам навредить. Мы догадываемся, кто это»

Тренер СК Полтава Игорь Тимченко отреагировал на обвинение своей команды в участии в договорных матчах Украинской Премьер-лиги.

- Шумиха, поднявшаяся вокруг клуба, сильно влияет на игроков?

– Лично на меня, как и на команду, он не давит. Я понимаю природу этой шумихи. Вы посмотрите, когда он поднимается. Он встает перед нашей игрой. Мы играем с «Шахтером» – начинается волна шума. Потом мы две недели тренируемся – тихо. Едем на игру в Кропивницкий – накануне снова пишут в прессе какой-то бред.

Могу заверить, что ни один человек нам не звонил по телефону. Нет даже состава преступления. То, что пишут – это заказ людей, которые хотят нам навредить. Кто эти люди? Мы догадываемся. Впрочем, без доказательств говорить не будем.

Если нас обвиняют в том, что в игре с «Оболонью» должны были быть забиты мячи… А почему не обвиняют другую сторону? Если в ворота «Оболони» мы забиваем гол, то в первую очередь нужно задавать вопросы к «Оболони», мы без них не можем забить.

Идентична ситуация с матчем против «Кривбасса». Это абсолютно заказная история, исходящая от людей, которые не могут успокоиться еще с лета. Когда после выхода нас в УПЛ уже на следующий день на нашу команду рухнула волна негатива. Это та же история.

Ни один человек из компетентных органов нам не звонил по телефону. Поэтому на нас совсем не давит. Но меня в очередной раз удивляет, насколько прогнила наша система, – сказал Тимченко.