Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Французский клуб вынужденно продал игрока в Динамо из-за финансовых проблем
Франция
29 ноября 2025, 13:11 |
Французский клуб вынужденно продал игрока в Динамо из-за финансовых проблем

Алиу Тиаре рассказал о своем трансфере из «Гавра» в чемпионат Украины

ФК Динамо Киев. Алиу Тиаре

Защитник киевского «Динамо» Алиу Тиаре рассказал о своем переходе в чемпионат Украины – сенегалец рассказал, что его предыдущий клуб был вынужден отпустить игрока из-за финансовых проблем.

– В прошлом сезоне ты был в аренде в «Нанси», где выиграл третью лигу и попал в символическую сборную. Можешь ли назвать этот сезон прорывным?

– Да, это был особенный сезон со многими эмоциями. Мы выиграли трофей, я попал в топ-11 сезона. Это дало мне много сил и мотивации работать дальше.

– Есть информация, что «Гавр» не хотел тебя продавать, но был вынужден. Также были другие клубы, в том числе из Испании, Турции, Бельгии. Почему ты выбрал «Динамо»?

– Да, «Гавр» не хотел отпускать, но испытывал финансовые трудности. Я сначала и так не играл там, поэтому решил, что нельзя упускать шанс. Было несколько предложений, но «Динамо» предложило лучший проект и имеет большую историю, – рассказал Тиаре.

В нынешнем сезоне 21-летний защитник провел 12 матчей во всех турнирах. Контракт Тиаре истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет один миллион евро.

По теме:
Легионер Динамо обратился к фанатам: «Большое спасибо всем»
Алиу ТИАРЕ: «Два раза в неделю учу украинский язык»
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Гавр Динамо Киев Алиу Тиаре трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Gargantua
я считаю, что прямо сейчас Тиаре лучший центрбек УПЛ. И это из третьей Лиги Франции.
чтобы понимать место УПЛ в еврофутболе.
