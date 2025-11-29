Французский клуб вынужденно продал игрока в Динамо из-за финансовых проблем

Защитник киевского «Динамо» Алиу Тиаре рассказал о своем переходе в чемпионат Украины – сенегалец рассказал, что его предыдущий клуб был вынужден отпустить игрока из-за финансовых проблем.

– В прошлом сезоне ты был в аренде в «Нанси», где выиграл третью лигу и попал в символическую сборную. Можешь ли назвать этот сезон прорывным?

– Да, это был особенный сезон со многими эмоциями. Мы выиграли трофей, я попал в топ-11 сезона. Это дало мне много сил и мотивации работать дальше.

– Есть информация, что «Гавр» не хотел тебя продавать, но был вынужден. Также были другие клубы, в том числе из Испании, Турции, Бельгии. Почему ты выбрал «Динамо»?

– Да, «Гавр» не хотел отпускать, но испытывал финансовые трудности. Я сначала и так не играл там, поэтому решил, что нельзя упускать шанс. Было несколько предложений, но «Динамо» предложило лучший проект и имеет большую историю, – рассказал Тиаре.

В нынешнем сезоне 21-летний защитник провел 12 матчей во всех турнирах. Контракт Тиаре истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет один миллион евро.