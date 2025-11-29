Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Неймар достиг отметки в 200 ассистов в составе клубов
Бразилия
29 ноября 2025, 09:32
Неймар достиг отметки в 200 ассистов в составе клубов

Вспомним, за какие команды отмечался бразильский нападающий

Неймар достиг отметки в 200 ассистов в составе клубов
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Неймар осуществил свою 200-ю результативную передачу в карьере.

Произошло это в матче 36-го тура чемпионата Бразилии, в котором Сантос победил Спорт Ресифе со счетом 3:0 и выбрался из зоны вылета.

В этой игре легендарный бразилец отличился голом и ассистом, ставшим юбилейным в его клубной карьере.

Эта результативная передача Неймара стала 69-й в составе Сантоса во всех турнирах.

Вспомним все клубы, за которые нападающий выступал и какое количество ассистов совершил.

Ассисты Неймара в составе клубов (200)

  • Сантос: 69 ассистов в 251 матче
  • Барселона: 59 ассистов в 186 матчах
  • ПСЖ: 70 ассистов в 173 матчах
  • Аль-Хиляль: 2 ассиста в 7 матчах
чемпионат Бразилии по футболу Сантос Неймар
Сергей Турчак
