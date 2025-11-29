Неймар достиг отметки в 200 ассистов в составе клубов
Вспомним, за какие команды отмечался бразильский нападающий
Неймар осуществил свою 200-ю результативную передачу в карьере.
Произошло это в матче 36-го тура чемпионата Бразилии, в котором Сантос победил Спорт Ресифе со счетом 3:0 и выбрался из зоны вылета.
В этой игре легендарный бразилец отличился голом и ассистом, ставшим юбилейным в его клубной карьере.
Эта результативная передача Неймара стала 69-й в составе Сантоса во всех турнирах.
Вспомним все клубы, за которые нападающий выступал и какое количество ассистов совершил.
Ассисты Неймара в составе клубов (200)
- Сантос: 69 ассистов в 251 матче
- Барселона: 59 ассистов в 186 матчах
- ПСЖ: 70 ассистов в 173 матчах
- Аль-Хиляль: 2 ассиста в 7 матчах
📊 NEYMAR JR HAS REACHED 200 CLUB CAREER ASSISTS 🅰️✨— NEYMAR OPTA STATS 📊 (@neymaropta) November 29, 2025
👕 617 Games
🅰️ 200 Assists
🎯 0.324 Ratio
🇧🇷 SANTOS FC: 69 Assists in 251 Games
🇪🇸 BARCELONA: 59 Assists in 186 Games
🇫🇷 PSG : 70 Assists in 173 Games
🇸🇦 AL HILAL : 2 Assists in 7 Games
One of the Best Playmaker 🔥🔥 pic.twitter.com/aElggdGOD8
