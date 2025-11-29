Войцех ЩЕНСНЫ: «Я побил рекорд Барселоны по проценту жира в организме»
Поляк рассказал о своем желании вкусно поесть
Польский голкипер Барселоны Войцех Щенсны рассказал, что очень любит вкусно поесть и не всегда следит за своей физической формой.
«Я люблю есть, и даже если мне удается оставаться в пределах нормы, я все равно побил рекорд Барселоны по проценту жира в организме.
Однажды Левандовски, шутя в раздевалке сборной Польши – я был в трусах – сказал: «Как Щенсны мог построить такую карьеру с таким телом?»
Тренер Чеслав Михневич, который сам был вратарем, ответил: «Видишь, Леви, стоять на воротах – это как шахматы. Играешь руками, но на самом деле играешь головой». С тех пор, когда кто-то говорит мне: «Войцех, иди в зал!», я отвечаю: «Слушай, это как шахматы», – сказал Щенсны.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 28 ноября на Sport.ua
Мирон Маркевич считает, что у нового главного тренера не было выбора