Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Войцех ЩЕНСНЫ: «Я побил рекорд Барселоны по проценту жира в организме»
Испания
29 ноября 2025, 09:34 |
394
0

Войцех ЩЕНСНЫ: «Я побил рекорд Барселоны по проценту жира в организме»

Поляк рассказал о своем желании вкусно поесть

29 ноября 2025, 09:34 |
394
0
Войцех ЩЕНСНЫ: «Я побил рекорд Барселоны по проценту жира в организме»
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Польский голкипер Барселоны Войцех Щенсны рассказал, что очень любит вкусно поесть и не всегда следит за своей физической формой.

«Я люблю есть, и даже если мне удается оставаться в пределах нормы, я все равно побил рекорд Барселоны по проценту жира в организме.

Однажды Левандовски, шутя в раздевалке сборной Польши – я был в трусах – сказал: «Как Щенсны мог построить такую ​​карьеру с таким телом?»

Тренер Чеслав Михневич, который сам был вратарем, ответил: «Видишь, Леви, стоять на воротах – это как шахматы. Играешь руками, но на самом деле играешь головой». С тех пор, когда кто-то говорит мне: «Войцех, иди в зал!», я отвечаю: «Слушай, это как шахматы», – сказал Щенсны.

По теме:
Барселона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Испанские СМИ расхвалили Ваната. И нашли важную особенность форварда
Минимальная победа. Хетафе дома обыграл Эльче
Войцех Щенсны Роберт Левандовски Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Олег Вахоцкий Источник: Reuters
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жребий 1/4 финала Кубка, реакция на отставку Шовковского, Гармаш – в армии
Футбол | 29 ноября 2025, 09:10 1
Жребий 1/4 финала Кубка, реакция на отставку Шовковского, Гармаш – в армии
Жребий 1/4 финала Кубка, реакция на отставку Шовковского, Гармаш – в армии

Главные новости за 28 ноября на Sport.ua

Маркевич высказался о перспективах Костюка на посту наставника Динамо
Футбол | 28 ноября 2025, 13:33 3
Маркевич высказался о перспективах Костюка на посту наставника Динамо
Маркевич высказался о перспективах Костюка на посту наставника Динамо

Мирон Маркевич считает, что у нового главного тренера не было выбора

Рейтинг сезона УЕФА. Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?
Футбол | 29.11.2025, 09:05
Рейтинг сезона УЕФА. Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?
Рейтинг сезона УЕФА. Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Футбол | 29.11.2025, 08:44
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
Футбол | 28.11.2025, 17:41
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
27.11.2025, 22:27 28
Футбол
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
28.11.2025, 00:42
Бокс
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
29.11.2025, 04:05 28
Футбол
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
27.11.2025, 08:10 11
Футбол
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:44 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 81
Футбол
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
28.11.2025, 13:17 77
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем