Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси был близок к возвращению в Европу.

По информации источника, Месси полностью согласовал возвращение в «Барселону» в 2023 году, когда покинул «ПСЖ», а каталонцы даже подготовили официальный контракт. Однако, несмотря на готовность обеих сторон, произошло непредвиденное – переход не состоялся.

В этом сезоне Месси провел 47 матчей, забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи.

Ранее аргентинский футболист Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами».