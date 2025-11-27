Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Испания
27 ноября 2025, 08:55
1

Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное

Аргентинец мог вернуться в «Барселону»

Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси был близок к возвращению в Европу.

По информации источника, Месси полностью согласовал возвращение в «Барселону» в 2023 году, когда покинул «ПСЖ», а каталонцы даже подготовили официальный контракт. Однако, несмотря на готовность обеих сторон, произошло непредвиденное – переход не состоялся.

В этом сезоне Месси провел 47 матчей, забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи.

Ранее аргентинский футболист Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами».

Andromed
Сподіваюсь він все ж таки повернеться, хоча би на прощальний матч
