Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Аргентинец мог вернуться в «Барселону»
Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси был близок к возвращению в Европу.
По информации источника, Месси полностью согласовал возвращение в «Барселону» в 2023 году, когда покинул «ПСЖ», а каталонцы даже подготовили официальный контракт. Однако, несмотря на готовность обеих сторон, произошло непредвиденное – переход не состоялся.
В этом сезоне Месси провел 47 матчей, забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи.
Ранее аргентинский футболист Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский тренер оценил уровень Николая Шапаренко, Владимира Бражко и Тараса Михавко
Сногсшибательная жена Марка Кукурельи