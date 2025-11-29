Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Беленюк нашел тренера для Динамо. Шовковскому тоже предложил работу
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 10:18 |
1808
0

Беленюк нашел тренера для Динамо. Шовковскому тоже предложил работу

Жан пошутил в социальных сетях

29 ноября 2025, 10:18 |
1808
0
Беленюк нашел тренера для Динамо. Шовковскому тоже предложил работу
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Олимпийский чемпион Жан Беленюк отреагировал на отставку Александра Шовковского с поста главного тренера киевского Динамо, предложив украинскому тренеру новую работу.

«Офис простых решений: Шовковского на главу ОП, Ермака – руководителем «Динамо», – написал Беленюк.

В пятницу, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал заявление об отставке.

В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 13 сыгранных матчей.

По теме:
Ковалец пояснил проблемы Динамо в УПЛ: «Он не поможет»
Илья КРУПСКИЙ: «Хорошо, что игра против Эпицентра пройдет в Киеве»
Сабо назвал главную проблему Динамо: «Эти футболисты просто пропали»
Александр Шовковский Андрей Ермак отставка Динамо Киев Украинская Премьер-лига Жан Беленюк чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Facebook
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испанские СМИ расхвалили Ваната. И нашли важную особенность форварда
Футбол | 29 ноября 2025, 02:55 4
Испанские СМИ расхвалили Ваната. И нашли важную особенность форварда
Испанские СМИ расхвалили Ваната. И нашли важную особенность форварда

Забивает правой ногой

Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Футбол | 28 ноября 2025, 17:17 12
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша

Денис был в розыске

Маркевич высказался о перспективах Костюка на посту наставника Динамо
Футбол | 28.11.2025, 13:33
Маркевич высказался о перспективах Костюка на посту наставника Динамо
Маркевич высказался о перспективах Костюка на посту наставника Динамо
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
Футбол | 29.11.2025, 04:05
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
ЛНЗ – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 29.11.2025, 07:00
ЛНЗ – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
28.11.2025, 15:01 17
Футбол
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
27.11.2025, 11:13 5
Футбол
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
28.11.2025, 13:17 77
Футбол
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
28.11.2025, 07:56 29
Футбол
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
27.11.2025, 08:55 7
Футбол
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
27.11.2025, 20:55 20
Баскетбол
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
28.11.2025, 08:14 2
Футбол
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
28.11.2025, 02:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем