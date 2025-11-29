Беленюк нашел тренера для Динамо. Шовковскому тоже предложил работу

Олимпийский чемпион Жан Беленюк отреагировал на отставку Александра Шовковского с поста главного тренера киевского Динамо, предложив украинскому тренеру новую работу.

«Офис простых решений: Шовковского на главу ОП, Ермака – руководителем «Динамо», – написал Беленюк.

В пятницу, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал заявление об отставке.

В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 13 сыгранных матчей.