Украина. Премьер лига29 ноября 2025, 10:18 |
1808
0
Беленюк нашел тренера для Динамо. Шовковскому тоже предложил работу
Жан пошутил в социальных сетях
29 ноября 2025, 10:18 |
1808
0
Олимпийский чемпион Жан Беленюк отреагировал на отставку Александра Шовковского с поста главного тренера киевского Динамо, предложив украинскому тренеру новую работу.
«Офис простых решений: Шовковского на главу ОП, Ермака – руководителем «Динамо», – написал Беленюк.
В пятницу, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал заявление об отставке.
В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 13 сыгранных матчей.
Читайте также:Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 ноября 2025, 02:55 4
Забивает правой ногой
Футбол | 28 ноября 2025, 17:17 12
Денис был в розыске
Футбол | 28.11.2025, 13:33
Футбол | 29.11.2025, 04:05
Футбол | 29.11.2025, 07:00
Комментарии 0
Популярные новости
28.11.2025, 15:01 17
27.11.2025, 11:13 5
28.11.2025, 13:17 77
28.11.2025, 07:56 29
27.11.2025, 08:55 7
27.11.2025, 20:55 20
28.11.2025, 08:14 2
28.11.2025, 02:02