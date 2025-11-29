Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛНЗ и Кудровка выбрали стартовые составы на матч Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
ЛНЗ и Кудровка выбрали стартовые составы на матч Премьер-лиги

Поединок чемпионата Украины состоится 29 ноября в 15:30 по киевскому времени

Коллаж Sport.ua. ЛНЗ – Кудровка

В матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится 29 ноября, сыграют черкасский ЛНЗ и «Кудровка».

Наставники команд – Виталий Пономарев и Василий Баранов – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

После 13-ти туров «ЛНЗ» разместился на второй позиции в турнирной таблице, набрав 26 баллов. В активе «Кудровки» – 14 очков, команда занимает 12-е место.

ЛНЗ: Паламарчук, Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев, Рябов, Яшари, Танковский, Проспер, Кузык, Ассинор

Кудровка: Лепка, Мамросенко, Сердюк, Думанюк, Векляк, Нагнойный, Мачелюк, Мельничук, Пушкарев, Казак, Овусу

