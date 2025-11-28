Эксперт: «Знаю отношение Суркиса к Шовковскому. Было заоблачное доверие»

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал, что президент Динамо максимально оттягивал увольнение тренера Александра Шовковского, но после поражения от Омонии терпение лопнуло.

«Я знаю Игоря Суркиса и знаю его отношение к Шовковскому и к легендам Динамо. Кредит доверия был заоблачный, но он не мог быть бесконечным. И он был заоблачным, но не бесконечным. Конечно, Александр Владимирович – легенда Динамо».

«Но я думал, что он как-то подтвердит свой статус, и если не получается... Нужно иметь силы встать и уйти самому. Но все же помним, что он завоевал чемпионский титул», – сказал Цыганык.

Временным наставником киевлян стал наставником юношеской команды Игорь Костюк.