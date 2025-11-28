Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт: «Знаю отношение Суркиса к Шовковскому. Было заоблачное доверие»
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 17:50 | Обновлено 28 ноября 2025, 18:00
Цыганык считает, что Шовковский должен был уйти сам

ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал, что президент Динамо максимально оттягивал увольнение тренера Александра Шовковского, но после поражения от Омонии терпение лопнуло.

«Я знаю Игоря Суркиса и знаю его отношение к Шовковскому и к легендам Динамо. Кредит доверия был заоблачный, но он не мог быть бесконечным. И он был заоблачным, но не бесконечным. Конечно, Александр Владимирович – легенда Динамо».

«Но я думал, что он как-то подтвердит свой статус, и если не получается... Нужно иметь силы встать и уйти самому. Но все же помним, что он завоевал чемпионский титул», – сказал Цыганык.

Временным наставником киевлян стал наставником юношеской команды Игорь Костюк.

Игорь Цыганык Динамо Киев Александр Шовковский Игорь Суркис Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
