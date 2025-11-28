Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
5

Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша

Денис был в розыске

Артем Милевский

Бывший футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский прокомментировал новость о мобилизации другого экс-игрока «бело-синих» и «сине-желтых» Дениса Гармаша:

«Всем привет. Гармаша задержал ТЦК? Нех*й ночью ездить, когда находишься в розыске».

В официальном пресс-релизе Киевского городского ТЦК и СП заявили, что после прохождения ВЛК и общения с рекрутерами Денис Гармаш выбрал службу в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины.

