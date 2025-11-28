Украина. Премьер лига28 ноября 2025, 17:17 |
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Денис был в розыске
28 ноября 2025, 17:17 |
Бывший футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский прокомментировал новость о мобилизации другого экс-игрока «бело-синих» и «сине-желтых» Дениса Гармаша:
«Всем привет. Гармаша задержал ТЦК? Нех*й ночью ездить, когда находишься в розыске».
В официальном пресс-релизе Киевского городского ТЦК и СП заявили, что после прохождения ВЛК и общения с рекрутерами Денис Гармаш выбрал службу в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины.
Велетень реально воював. Недовго, щоправда, Засуха забрав його по броні назад в команду.
Интересно, хоть один из футболистов нашей высшей лиги записался добровольцем на фронт? на передовую куда нибудь, а не пиариться где то в тылу
А Міля? Ще не в розшуку? Чи демонструє бульбашський паспорт?
есть шанс на перелом в войне
Показать Скрыть 1 ответ
