Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша

Бывший футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский прокомментировал новость о мобилизации другого экс-игрока «бело-синих» и «сине-желтых» Дениса Гармаша:

«Всем привет. Гармаша задержал ТЦК? Нех*й ночью ездить, когда находишься в розыске».

В официальном пресс-релизе Киевского городского ТЦК и СП заявили, что после прохождения ВЛК и общения с рекрутерами Денис Гармаш выбрал службу в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины.