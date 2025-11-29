Вернидуб отреагировал на слухи о назначении в заграничный клуб

Известный украинский коуч Юрий Вернидуб прокомментировал информацию о назначении на должность главного тренера азербайджанского «Нефтчи».

– Азербайджанские журналисты пишут, что вы договорились с «Нефтчи» о контракте. Это действительно так?

– То, что там кто-то что-то пишет... Я ни с кем не общался, ни с какими журналистами. Это то же самое, что у Вацка WhatsApp что-то подсказывает. Я вот гуляю в Запорожье, из магазина иду по улице.

– Но можете подтвердить или опровергнуть хотя бы факт переговоров?

– Говорить не буду и не хочу. Потому что это не имеет оснований. Никогда не нужно заранее что-то говорить, когда еще ничего нет.