Вернидуб отреагировал на слухи о назначении в заграничный клуб
Известный украинский тренер не подтвердил информацию о договоренности с Нефтчи
Известный украинский коуч Юрий Вернидуб прокомментировал информацию о назначении на должность главного тренера азербайджанского «Нефтчи».
– Азербайджанские журналисты пишут, что вы договорились с «Нефтчи» о контракте. Это действительно так?
– То, что там кто-то что-то пишет... Я ни с кем не общался, ни с какими журналистами. Это то же самое, что у Вацка WhatsApp что-то подсказывает. Я вот гуляю в Запорожье, из магазина иду по улице.
– Но можете подтвердить или опровергнуть хотя бы факт переговоров?
– Говорить не буду и не хочу. Потому что это не имеет оснований. Никогда не нужно заранее что-то говорить, когда еще ничего нет.
