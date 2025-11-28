Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо обратилось к Костюку после увольнения Шовковского
Украина. Премьер лига
Динамо обратилось к Костюку после увольнения Шовковского

После поражения в матче Лиги конференций в клубе произошли изменения на тренерском мостике

ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Пресс-служба киевского «Динамо» обратилась к Игорю Костюку, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера. «Бело-синие» пожелали наставнику удачи на новом этапе карьеры.

В четверг, 27 сентября, украинская команда встретилась с кипрской «Омонией» в матче четвертого тура Лиги конференций, который состоялся в Никосии. Представитель Премьер-лиги потерпел поражение со счетом 0:2.

После этой неудачи президент киевского клуба Игорь Суркис принял решение прекратить сотрудничество с Александром Шовковским и его тренерским штабом. Костюк, который ранее работал с U-19, теперь возглавил первую команду «Динамо».

«Желаем удачи, вдохновения и новых побед, Игорь Владимирович!» – сообщил клуб.

«Динамо» набрало 20 баллов после 13 туров и разместилось на седьмой позиции в турнирной таблице элитного дивизиона. В ближайшем матче, который состоится 1 декабря, подопечные Костюка сыграют против «Полтавы».

По теме:
Клубы УПЛ готовы подписать нападающего. Он проводит топ-сезон
Левый Берег – Виктория – 3:0. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча
ВЕРНИДУБ – об уходе Шовковского: «А почему это должно кого-то удивлять?»
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
