Динамо обратилось к Костюку после увольнения Шовковского

Пресс-служба киевского «Динамо» обратилась к Игорю Костюку, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера. «Бело-синие» пожелали наставнику удачи на новом этапе карьеры.

В четверг, 27 сентября, украинская команда встретилась с кипрской «Омонией» в матче четвертого тура Лиги конференций, который состоялся в Никосии. Представитель Премьер-лиги потерпел поражение со счетом 0:2.

После этой неудачи президент киевского клуба Игорь Суркис принял решение прекратить сотрудничество с Александром Шовковским и его тренерским штабом. Костюк, который ранее работал с U-19, теперь возглавил первую команду «Динамо».

«Желаем удачи, вдохновения и новых побед, Игорь Владимирович!» – сообщил клуб.

«Динамо» набрало 20 баллов после 13 туров и разместилось на седьмой позиции в турнирной таблице элитного дивизиона. В ближайшем матче, который состоится 1 декабря, подопечные Костюка сыграют против «Полтавы».