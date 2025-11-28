Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известно, когда Украина определится со стадионом на матч против Швеции
28 ноября 2025, 14:03
В приоритете – Испания

В конце марта Национальная сборная Украины по футболу должна принять полуфинальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Как стало известно Sport.ua в приоритете в УАФ, проведение этого поединка в Испании. Среди претендентов – три города этой страны. Сейчас подробно изучаются условия аренды стадионов, логистика, где подопечные Сергея Реброва будут дислоцироваться в ходе подготовительного сбора.

По имеющейся информации, конкретика в этом вопросе должна появиться в середине декабря.

Напомним, что соперником украинцев в полуфинале 26 марта будут шведы. Сборная, которая возобладает в этом поединке, встретится в решающем матче с победителем пары Польша - Албания.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Burevestnik
в пріоритеті Іспанія, бо там живе Ребров )
