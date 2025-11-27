«Это сложно». Караваев рассказал, что Ребров привнес в сборную Украины

Фулбек сборной Украины Александр Караваев рассказал о том, что главный тренер Сергей Ребров привнес в национальную команду:

«У него больше опыта, и он до этого тренировал команды, но все равно ты видишь, что многие ранее говорили, тренировать клубы и сборные – это разные вещи. Разные миры, я бы сказал. Когда ты в команде, то ты каждый день можешь что-то подкорректировать, одну игру проиграли – ничего, ты можешь все исправиться в следующей, каждый день тренировочный процесс. В сборную приезжают парни и ты понимаешь, что тебе их просто нужно восстановить, чтобы к игре они подошли на сто процентов восстановленные и делали то, что ты запланировал до этого, ибо вся работа тренерского штаба, я уверен, уже идет сейчас. Игроки сфокусированы на матчах чемпионата в своих клубах, а тренеры сборной сфокусированы на подготовке, я уверен они пересматривают матчи наших соперников и то, как они играют, подстраивают под это видение то, как мы будем играть. Они всю работу сейчас сделают, а когда собирается сборная, им надо все это аз очень маленький срок донести команде, этос сложно, но получается».

