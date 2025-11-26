Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КАРАВАЕВ: «Неожиданно, что руководство Динамо сделало такой шаг»
Украина. Премьер лига
26 ноября 2025, 11:09 | Обновлено 26 ноября 2025, 11:19
1293
0

КАРАВАЕВ: «Неожиданно, что руководство Динамо сделало такой шаг»

Украинский фулбек вспомнил приход Мирчи Луческу в «Динамо»

26 ноября 2025, 11:09 | Обновлено 26 ноября 2025, 11:19
1293
0
КАРАВАЕВ: «Неожиданно, что руководство Динамо сделало такой шаг»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Украинский защитник киевского «Динамо» Александр Караваев вспомнил о том, как Мирча Луческу пришел в киевскую команду:

«Неожиданно, что руководство сделало такой шаг. Перевернули даже не на 180, а на 360 ситуацию, полный поворот, все были в шоке. Как так, что Луческу пригласят в «Динамо», хотя он столько работал в «Шахтере». Но я думаю, что в руководстве подумали и поняли, что на то время лучше коуча для «Динамо» и для той молодежи, которая была, не найти. Он пришел и понял как всю перспективную молодежь и всех еще не опытных игроков, но у которых уже есть определенный уровень, направить в правильное русло, то что он и сделал. Я считаю, что для молодых игроков, которые тогда были, кто успел с ним поработать, это очень сильную роль сыграло в становлении и прогрессе. Меня он научил приспосабливаться к ситуации, когда ты нужен команде, но не там, где привык играть, ты должен быть универсалом. И научил реагировать на любые моменты, либо игра, либо не идет игра, ты проигрываешь и надо что-то менять. научил реагировать на определенные проблемы».

Ранее Иван Шарий рассказал, что может помочь «Динамо» выйти из кризиса.

По теме:
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Динамо Киев U-19 – Хиберниан U-19. Текстовая трансляция матча
Кварцяный назвал игрока Динамо, который остановился в росте
Мирча Луческу Александр Караваев Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: YouTube
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
Футбол | 25 ноября 2025, 16:36 1
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги

Между первой и четвертой строчками таблицы теперь всего 4 очка!

Супертрансфер для Артема. Довбика хочет подписать европейский топ-клуб
Футбол | 26 ноября 2025, 11:09 0
Супертрансфер для Артема. Довбика хочет подписать европейский топ-клуб
Супертрансфер для Артема. Довбика хочет подписать европейский топ-клуб

На украинского форварда претендует туринский Ювентус

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
Футбол | 25.11.2025, 15:05
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
Футбол | 25.11.2025, 19:50
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
Известны имена двух тренеров, которых рассматривает Динамо 
Футбол | 26.11.2025, 06:55
Известны имена двух тренеров, которых рассматривает Динамо 
Известны имена двух тренеров, которых рассматривает Динамо 
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
25.11.2025, 03:59
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
24.11.2025, 20:07 17
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
25.11.2025, 09:59 5
Бокс
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
25.11.2025, 20:37 2
Футзал
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
24.11.2025, 08:41 3
Футбол
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
24.11.2025, 14:23 11
Футбол
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
25.11.2025, 08:12 1
Бокс
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
26.11.2025, 06:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем