КАРАВАЕВ: «Неожиданно, что руководство Динамо сделало такой шаг»

Украинский защитник киевского «Динамо» Александр Караваев вспомнил о том, как Мирча Луческу пришел в киевскую команду:

«Неожиданно, что руководство сделало такой шаг. Перевернули даже не на 180, а на 360 ситуацию, полный поворот, все были в шоке. Как так, что Луческу пригласят в «Динамо», хотя он столько работал в «Шахтере». Но я думаю, что в руководстве подумали и поняли, что на то время лучше коуча для «Динамо» и для той молодежи, которая была, не найти. Он пришел и понял как всю перспективную молодежь и всех еще не опытных игроков, но у которых уже есть определенный уровень, направить в правильное русло, то что он и сделал. Я считаю, что для молодых игроков, которые тогда были, кто успел с ним поработать, это очень сильную роль сыграло в становлении и прогрессе. Меня он научил приспосабливаться к ситуации, когда ты нужен команде, но не там, где привык играть, ты должен быть универсалом. И научил реагировать на любые моменты, либо игра, либо не идет игра, ты проигрываешь и надо что-то менять. научил реагировать на определенные проблемы».

