Шарий рассказал, что может помочь Динамо выйти из кризиса

Экс-футболист «Ворсклы» Иван Шарий в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о том, что нужно «Динамо» для выхода из кризиса:

– Что, на ваш взгляд, может встряхнуть команду?

– Пожалуй, сначала нужно расслабиться и каждому футболисту покопаться в самом себе, чтобы определить, как и что, пересмотреть свое отношение и т.д. На поле нужно немного больше самоотдачи, чтобы было видно, что это команда, а не каждый за себя. Да, разумеется, ошибки бывают у каждого клуба, но пошел такой спад, из которого «Динамо» никак не может выбраться. Пора уже выходить на футбольное поле – и играть. По-настоящему играть. И убрать свою гордость, свое «эго». Чтобы команда была как одно целое и каждый дрался друг за друга. Раньше бывало случалось два подряд поражения. Но чтобы три – это уж слишком. В этой ситуации даже трудно что-нибудь динамовцам подсказать. Они сами должны это понимать и знать. Ведь многие футболисты «Динамо» играют в национальной и молодежной сборной Украины. Поэтому необходимо выбраться из этого кризиса, сбросить психологический груз.