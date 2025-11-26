Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шарий рассказал, что может помочь Динамо выйти из кризиса
Украина. Премьер лига
26 ноября 2025, 10:31 | Обновлено 26 ноября 2025, 10:42
239
1

Шарий рассказал, что может помочь Динамо выйти из кризиса

По мнению экс-игрока «Ворсклы», футболистам для начала нужно расслабиться

26 ноября 2025, 10:31 | Обновлено 26 ноября 2025, 10:42
239
1 Comments
Шарий рассказал, что может помочь Динамо выйти из кризиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Экс-футболист «Ворсклы» Иван Шарий в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о том, что нужно «Динамо» для выхода из кризиса:

– Что, на ваш взгляд, может встряхнуть команду?

– Пожалуй, сначала нужно расслабиться и каждому футболисту покопаться в самом себе, чтобы определить, как и что, пересмотреть свое отношение и т.д. На поле нужно немного больше самоотдачи, чтобы было видно, что это команда, а не каждый за себя. Да, разумеется, ошибки бывают у каждого клуба, но пошел такой спад, из которого «Динамо» никак не может выбраться. Пора уже выходить на футбольное поле – и играть. По-настоящему играть. И убрать свою гордость, свое «эго». Чтобы команда была как одно целое и каждый дрался друг за друга. Раньше бывало случалось два подряд поражения. Но чтобы три – это уж слишком. В этой ситуации даже трудно что-нибудь динамовцам подсказать. Они сами должны это понимать и знать. Ведь многие футболисты «Динамо» играют в национальной и молодежной сборной Украины. Поэтому необходимо выбраться из этого кризиса, сбросить психологический груз.

По теме:
Стало известно, когда вернется в строй легионер Рух
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Коуч решил уйти из клуба УПЛ. Все решил разговор с президентом
Динамо Киев Иван Шарий Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Футбол | 26 ноября 2025, 08:24 1
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа

Украинский футболист может сыграть против Романа Яремчука в Лиге чемпионов

ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
Футбол | 25 ноября 2025, 18:36 16
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду

Легендарный португалец не пропустит матч первого тура чемпионата мира

Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Футбол | 25.11.2025, 08:47
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Иностранный клуб намерен подписать защитника Динамо и сборной Украины
Футбол | 26.11.2025, 07:22
Иностранный клуб намерен подписать защитника Динамо и сборной Украины
Иностранный клуб намерен подписать защитника Динамо и сборной Украины
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
Футбол | 25.11.2025, 15:05
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
До кінця 1 частини сезону вже ніщо не допоможе 
Ответить
0
Популярные новости
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
24.11.2025, 14:23 11
Футбол
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
24.11.2025, 22:25 4
Футбол
Суд оштрафовал известного футболиста за попытку пересечения границы
Суд оштрафовал известного футболиста за попытку пересечения границы
24.11.2025, 13:47 3
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
25.11.2025, 09:59 5
Бокс
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
25.11.2025, 00:17 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
24.11.2025, 20:07 17
Футбол
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
25.11.2025, 03:59
Футбол
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
25.11.2025, 23:55 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем