Иван ШАРИЙ: «Динамо сейчас в разобранном состоянии»

В нашем футболе произошло событие, поразившее не только болельщиков киевского «Динамо», но и всех поклонников игры миллионов: команда Александра Шовковского уступила в чемпионате трижды подряд. Вместе с пятью предшествовавшими этому ничьими очковые потери получились такими, что динамовцы скатились уже на седьмую строчку в турнирной таблице. Более того, столичный гранд отстает теперь на 10 пунктов от своего главного конкурента по борьбе за золото – «Шахтера».

Мнениями об этой неординарной для «Динамо» ситуации с корреспондентом Sport.ua поделился бывший игрок киевской команды и легенда полтавской «Ворсклы» Иван Шарий.

– У команды глубокий кризис. Динамовцы в разобранном состоянии, у них проблемы психологического характера. Футболисты выходят на поле и у них нет уверенности – ни в себе, ни друг в друге. Поэтому в девяти последних турах восемь матчей были с потерями очков – пять ничьих и три поражения. После проигрыша «Шахтеру» динамовцы начали «плыть».

– И куда они могут так приплыть?

– Уже «приплыли». На седьмое место. Что ж, это еще не критично, ведь в Премьер-лиге шестнадцать команд и до низов турнирной таблицы еще далековато. Нынешняя же строчка – золотая середина. Что поделаешь, бывают столь глубокие спады. Но на мой взгляд, слишком уж долгий у «Динамо» кризис. Между ничейной серией и серией поражений киевляне обыграли только Кривбасс. Восемь матчей с потерями очков – это не подходит киевскому «Динамо». Такого в его украинской истории еще не было. Да, я понимаю, когда киевляне порой проигрывают в дерби «Шахтеру». Но чтобы в трех играх подряд… А между тем, тот же «Шахтер» оторвался от «Динамо» уже на 10 очков. Теперь ничего другого динамовцам не остается, как зализывать свои раны, восстанавливаться – как физически, так и психологически. Пусть восстанавливают свою уверенность, играть ведь они умеют.

– Что, на ваш взгляд, может встряхнуть команду?

– Пожалуй, сначала нужно расслабиться и каждому футболисту покопаться в самом себе, чтобы определить, как и что, пересмотреть свое отношение и т.д. На поле нужно немного больше самоотдачи, чтобы было видно, что это команда, а не каждый за себя. Да, разумеется, ошибки бывают у каждого клуба, но пошел такой спад, из которого «Динамо» никак не может выбраться. Пора уже выходить на футбольное поле – и играть. По-настоящему играть. И убрать свою гордость, свое «эго». Чтобы команда была как одно целое и каждый дрался друг за друга. Раньше бывало случалось два подряд поражения. Но чтобы три – это уж слишком. В этой ситуации даже трудно что-нибудь динамовцам подсказать. Они сами должны это понимать и знать. Ведь многие футболисты «Динамо» играют в национальной и молодежной сборной Украины. Поэтому необходимо выбраться из этого кризиса, сбросить психологический груз.

– Эти рекомендации звучат от многих специалистов еще с лета, когда «Динамо» удивляло знаком «минус» на евроарене.

– Как я уже сказал выше, бывают такие спады у команд. И в этой ситуации динамовцам можно разве что посочувствовать. Хотя пора бы им действительно уже собраться и покончить с неутешительными результатами. А то проиграют всем подряд – и ЛНЗ, и «Колосу». Похоже, что вскоре «Полтава» приедет в столицу и обыгрывает динамовцев.

– Многие говорят о том, что нужно менять Александра Шовковского на более жесткого и более авторитетного специалиста.

– При чем здесь авторитет? К тому же кто может быть тем авторитетом?

– Ну, скажем, Юрий Вернидуб или Мирон Маркевич.

– Шовковский тоже парень непростой. Думаю, авторитета у него тоже достаточно. Вот, скажем, придет тот или иной авторитетный специалист, и если вдруг у него не все будет получаться, то он может сказать: «Мне нужно время». По-моему, во время зимней паузы, которая вскоре наступит в чемпионате, «Динамо», возможно, усилится квалифицированными мастерами и все равно подтянется к первой тройке. Впереди еще много игр. А давать какие-то советы, как-то «Убери того или иного игрока», это не обо мне. Я убежден, что динамовцы сами могут выйти из этого положения.

– Похоже, что о чемпионстве динамовцам уже не стоит думать?

– Да, трудно, конечно, на чемпионство рассчитывать. А вот за место среди призеров попрячься по силам. Динамовцам в соперничестве за золото может помочь только тот случай, если у «Шахтера» на протяжении турнирной дистанции могут произойти такие же восемь неудачных игр, как было у них. То есть, когда у «горняков» вдруг будет спад. Однако лично я не думаю, что «Шахтер» может себе это позволить.

