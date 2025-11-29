Леоненко назвал игрока, виновного в фиаско Динамо от Омонии
Экс-игрок киевлян главным антигероем матча считает Дениса Попова
Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко высказался о поражении киевлян в матче против «Омонии».
«Благодаря Динамо мы узнали первую и третью команды Кипра – Пафос и Омонию. Так безвольно проигрывать нельзя. В ничейной игре мы заслуженно проиграли. Худшим игроком матча назову Попова. Я уже давно говорю, что либо из-под него забьют, либо он пенальти привезет. Так и вышло.
В моменте со вторым голом хочу спросить: а где был наш лучший молодой защитник Михавко? Обычная передача с фланга, которая длилась три часа, и один соперник в штрафной площади спокойно бьет, а Михавки нет. Дубинчак тоже не успевал», – сказал Леоненко.
Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.
После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.
