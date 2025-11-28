Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Леоненко назвал главную проблему Динамо после назначения Костюка
28 ноября 2025, 13:37
Леоненко назвал главную проблему Динамо после назначения Костюка

Как нового тренера воспримут Андрей Ярмоленко и другие ветераны «бело-синих»?

Леоненко назвал главную проблему Динамо после назначения Костюка
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал изменения на должности главного тренера «бело-синих» – вместо Александра Шовковского команду возглавил Игорь Костюк, ранее работавший с U-19.

Произошло это в четверг, 27 ноября, после поражения динамовцев от кипрской «Омонии» (0:2) в матче четвертого тура Лиги конференций.

– Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначили Игоря Костюка. Как думаете, получится ли у него дать новое дыхание команде?

– Трудно сказать, ведь на взрослом уровне Костюк себя никак не проявил. Посмотрим, получится у него или нет. Главный вопрос и проблема – как Костюка примут Ярмоленко и другие ветераны.

Одно дело U-19, которое никто не смотрит, и совсем другое – первая команда. Сейчас Костюк еще не седой, увидим, что будет через несколько месяцев. Конечно, ему будет сложно, но, как и всем тренерам, желаю ему удачи.

– Как считаете, со временем Костюка назначат полноценным главным тренером без приставки и.о.?

– Думаю, Костюка не оставят, даже если он будет побеждать.

– Почему?

– Если говорить об имидже, то «Динамо» нужно опытный тренер. К лету время у Игоря Михайловича еще есть, – считает Леоненко.

Николай Тытюк
Комментарии 2
Микола Унгурян
в принципі Костюк хоча б з молоддю показав результат, Вітя - лише з пляшкою та мікрофоном))))
Ну ветерани то особливо не мають що сказати - їх можна сміливо виганяти нафіг з команди 9єдине що Ярмоленку дати почесну грамоту та пенсійний бонус), всі т.зв. ветерани - то швидше баласт, ніж ті гравці з яких можна будувати нову команду 
Ответить
+5
umnuy2
леон красава-про седину прикольно.Но сердца уже подзае...и
Ответить
0
