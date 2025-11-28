Леоненко назвал главную проблему Динамо после назначения Костюка
Как нового тренера воспримут Андрей Ярмоленко и другие ветераны «бело-синих»?
Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал изменения на должности главного тренера «бело-синих» – вместо Александра Шовковского команду возглавил Игорь Костюк, ранее работавший с U-19.
Произошло это в четверг, 27 ноября, после поражения динамовцев от кипрской «Омонии» (0:2) в матче четвертого тура Лиги конференций.
– Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначили Игоря Костюка. Как думаете, получится ли у него дать новое дыхание команде?
– Трудно сказать, ведь на взрослом уровне Костюк себя никак не проявил. Посмотрим, получится у него или нет. Главный вопрос и проблема – как Костюка примут Ярмоленко и другие ветераны.
Одно дело U-19, которое никто не смотрит, и совсем другое – первая команда. Сейчас Костюк еще не седой, увидим, что будет через несколько месяцев. Конечно, ему будет сложно, но, как и всем тренерам, желаю ему удачи.
– Как считаете, со временем Костюка назначат полноценным главным тренером без приставки и.о.?
– Думаю, Костюка не оставят, даже если он будет побеждать.
– Почему?
– Если говорить об имидже, то «Динамо» нужно опытный тренер. К лету время у Игоря Михайловича еще есть, – считает Леоненко.
Ну ветерани то особливо не мають що сказати - їх можна сміливо виганяти нафіг з команди 9єдине що Ярмоленку дати почесну грамоту та пенсійний бонус), всі т.зв. ветерани - то швидше баласт, ніж ті гравці з яких можна будувати нову команду