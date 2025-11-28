Бывший игрок Динамо жестко раскритиковал Попова

Полузащитник «Феникса-Мариуполя» и футбольный эксперт Андрей Богданов прокомментировал действия центрбека «Динамо» Дениса Попова в матче четвертого тура Лиги конференций с «Омонией» (0:2)

«Повторюсь, из игры в игру у него одни и те же ошибки и необдуманные решения. Попов фактически «привез» первый гол, хотя в той ситуации ничто не обязывало его фолить. Ужас просто! Знаете, я даже не хочу ставить ему какую-то оценку. Тем более, что его уже в перерыве заменили».

«Динамо» после четырех туров Лиги конференций занимает 27-е место в турнирной таблице, имея в активе три очка.

Следующий матч в рамках этого турнира киевляне проведут 11 декабря в 19:45, когда во Флоренции встретятся с «Фиорентиной».

Ранее стало известно, что два тренера, которые работали с Шовковским, останутся в «Динамо».