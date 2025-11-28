Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бывший игрок Динамо жестко раскритиковал Попова
Лига конференций
28 ноября 2025, 10:59 | Обновлено 28 ноября 2025, 11:00
Бывший игрок Динамо жестко раскритиковал Попова

Андрей Богданов оценил игру центрбека киевлян

ФК Динамо Киев

Полузащитник «Феникса-Мариуполя» и футбольный эксперт Андрей Богданов прокомментировал действия центрбека «Динамо» Дениса Попова в матче четвертого тура Лиги конференций с «Омонией» (0:2)

«Повторюсь, из игры в игру у него одни и те же ошибки и необдуманные решения. Попов фактически «привез» первый гол, хотя в той ситуации ничто не обязывало его фолить. Ужас просто! Знаете, я даже не хочу ставить ему какую-то оценку. Тем более, что его уже в перерыве заменили».

«Динамо» после четырех туров Лиги конференций занимает 27-е место в турнирной таблице, имея в активе три очка.

Следующий матч в рамках этого турнира киевляне проведут 11 декабря в 19:45, когда во Флоренции встретятся с «Фиорентиной».

Ранее стало известно, что два тренера, которые работали с Шовковским, останутся в «Динамо».

Динамо Киев Омония Андрей Богданов Лига конференций Омония - Динамо
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
Gargantua
что Попов тупой это давно известно, но центрального защитника вместо него так и не купили. Был бы еще один Тиаре в центре обороны, некому было бы привозить. А так то Попов, то Михавко - по очереди привозят.
Ответить
+2
Lev5455
Попов бездарний і безмозглий чоловік. А як футболіст - це перша ліга. 
Ответить
+1
batistuta
Агент кротовні, однозначно. Стриже баблос від татарина...
Ответить
0
