  БОГДАНОВ: «Игра Динамо? Просто ужас!»
Лига конференций
28 ноября 2025, 10:38 | Обновлено 28 ноября 2025, 10:39
БОГДАНОВ: «Игра Динамо? Просто ужас!»

Экс-игрок киевлян разочарован игрой команды в матче с «Омонией»

ФК Динамо Киев

Бывший игрок «Динамо» Андрей Богданов оценил игру киевлян в проигранном матче четвертого тура Лиги конференций с «Омонией» – 0:2

– Господин Андрей, как вам игра «Динамо» в матче с «Омонией»?

– Если коротко, то ужасно.

– А если не коротко?

– Мы же видим, что никаких изменений в тактическом плане нет. Тяжело что-то говорить, когда ты не находишься внутри коллектива, но… Оно же заметно, как футболисты без эмоций играют. Абсолютно по делу проиграли «Омонии», хотя нельзя сказать, что это какая-то сильная команда…

«Динамо» должно побеждать такие команды, но не нынешнее «Динамо», конечно.

– В чем причины поражения?

– Нет игры, нет агрессии. В защите ужас. Ну, это просто ужас! Постоянные ошибки защитников. Линия атаки – это вообще… В третьей зоне игроки не могут эффективно обыгрывать соперников, а лишь сохраняют мяч. «Динамо» проседает во всех линиях. Думаю, это все болельщики видят.

Ранее Йожеф Сабо жестко прокомментировал поражение «Динамо» в матче против кипрской «Омонии».

Динамо Киев Омония Лига конференций Андрей Богданов
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
