Йожеф САБО: «Этим игрокам в футболках Динамо не стыдно выходить на поле?»

Бывший тренер киевского клуба остался недоволен поражением в матче Лиги конференций

Йожеф САБО: «Этим игрокам в футболках Динамо не стыдно выходить на поле?»
ФК Динамо Киев

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал поражение «бело-синих» в матче четвертого тура Лиги конференций против кипрской «Омонии» (0:2), который состоялся 27 ноября.

– Какие впечатления от игры родного «Динамо»?

– Да это… Я посмотрел первый тайм, плюнул и выключил телевизор! Если проигрывать команде уровня «Омонии», то зачем в еврокубки выходить? Мне стыдно за «Динамо»!

Первый тайм – это просто безобразие какое... Вот как этим игрокам в футболках «Динамо» не стыдно выходить на поле и так играть? Я не могу назвать их динамовцами. Это люди в футболках «Динамо». Позор! Но мне хочется плакать. Сердце кроется. Этим игрокам нужно играть где-то во Второй лиге.

– В целом динамовцы немало нарушали правила, пять желтых карточек собрали за игру. О чем это говорит?

– Говорит о том, что не успевают за соперниками, не хватает скорости и мастерства правильно выбирать позицию. Динамовцы умеют более-менее играть только назад.

Посмотрел я эту игру и думаю: Йожеф, а это точно «Динамо»? Это что, бл*дь, было? Суркису стоит срочно что-то делать... Да я не знаю, что с этими футболистами делать, – остался разгневан Сабо.

После поражения в еврокубках наставник киевского клуба Александр Шовковский был уволен со своей должности. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Игорь Костюк, возглавлявший «Динамо» U-19».

Йожеф Сабо
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
