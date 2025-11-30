Саленко оценил перспективы Костюка в Динамо
Легенда клуба относится к этому назначению со сдержанным оптимизмом
Легенда киевского «Динамо» Олег Саленко отреагировал на назначение исполняющего обязанности главного тренера киевского клуба Игоря Костюка.
«Сейчас трудно сказать, как пойдет у Игоря Костюка в роли наставника «Динамо». Но то, что он находится внутри клуба и знает все нюансы, дает повод смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом», – сказал Саленко.
Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.
После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Именно так президент клуба предложил Костюку временно возглавить главную команду
Команда Виталия Пономарева в очередной раз взяла верх, забив один мяч