Саленко оценил перспективы Костюка в Динамо

Легенда киевского «Динамо» Олег Саленко отреагировал на назначение исполняющего обязанности главного тренера киевского клуба Игоря Костюка.

«Сейчас трудно сказать, как пойдет у Игоря Костюка в роли наставника «Динамо». Но то, что он находится внутри клуба и знает все нюансы, дает повод смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом», – сказал Саленко.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.