Баллак высказался о роковой ошибке Нойера в матче с Арсеналом
Легенда немецкого футбола оценил действия голкипера
Бывший полузащитник «Баварии» Михаэль Баллак прокомментировал ошибку Мануэля Нойера в матче с «Арсеналом» (1:3) в Лиге чемпионов.
На 76-й минуте встречи «канониры» провели контратаку. Габриэл Мартинелли обвел мяч мимо голкипера «Баварии», который вышел почти к центральному кругу, и уверенно отправил мяч в пустые ворота, установив окончательный счёт в матче.
«Он пошёл на риск, и в этом не было необходимости. Мануэль принял неверное решение.
Если ты идёшь на мяч, нужно сыграть, и он сам это понимает. Он решил рискнуть – и был наказан.
Часто это работает, и он спасает команду. Но на этот раз риск обернулся против него», – сказал Баллак.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский голкипер помог «Реалу» одолеть греческий клуб в пятом туре Лиги чемпионов
Аргентинец мог вернуться в «Барселону»