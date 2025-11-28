Баллак высказался о роковой ошибке Нойера в матче с Арсеналом

Бывший полузащитник «Баварии» Михаэль Баллак прокомментировал ошибку Мануэля Нойера в матче с «Арсеналом» (1:3) в Лиге чемпионов.

На 76-й минуте встречи «канониры» провели контратаку. Габриэл Мартинелли обвел мяч мимо голкипера «Баварии», который вышел почти к центральному кругу, и уверенно отправил мяч в пустые ворота, установив окончательный счёт в матче.

«Он пошёл на риск, и в этом не было необходимости. Мануэль принял неверное решение.

Если ты идёшь на мяч, нужно сыграть, и он сам это понимает. Он решил рискнуть – и был наказан.

Часто это работает, и он спасает команду. Но на этот раз риск обернулся против него», – сказал Баллак.