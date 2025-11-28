В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского

Польский тренер-аналитик Матей Кендзьорек покинул киевское «Динамо».

45-летний специалист на протяжении своей карьеры был и главным тренером, и ассистентом. В столичный гранд он перебрался в августе 2025 года и поработал в качестве помощника Александра Шовковского четыре месяца, после чего вместе со всем тренерским штабом покинул клуб.

Также, помимо Шовковского и Кендзьорека столичный клуб покинули Эмилиан Карас, Олег Гусев, Сергей Федоров, Михаил Михайлов и Артем Яшкин.

