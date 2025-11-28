Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 01:00 | Обновлено 28 ноября 2025, 01:06
2026
0

В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского

Мацей Кендзьорек покинул «Динамо»

28 ноября 2025, 01:00 | Обновлено 28 ноября 2025, 01:06
2026
0
В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
ФК Динамо. Мацей Кендзьорек

Польский тренер-аналитик Матей Кендзьорек покинул киевское «Динамо».

45-летний специалист на протяжении своей карьеры был и главным тренером, и ассистентом. В столичный гранд он перебрался в августе 2025 года и поработал в качестве помощника Александра Шовковского четыре месяца, после чего вместе со всем тренерским штабом покинул клуб.

Также, помимо Шовковского и Кендзьорека столичный клуб покинули Эмилиан Карас, Олег Гусев, Сергей Федоров, Михаил Михайлов и Артем Яшкин.

Ранее Олег Саленко прокомментировал отставку Александра Шовковского с поста тренера «Динамо»

По теме:
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Флаги РФ и СССР: политический скандал на матче с Динамо
«Это единственно правильное решение». Саленко – о смене наставника в Динамо
Мацей Кендзьорек Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Шовковский отставка
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
Футбол | 27 ноября 2025, 04:02 8
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов

Андрей Лунин получил хорошие отзывы о своей игре...

Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Футбол | 27 ноября 2025, 08:55 6
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное

Аргентинец мог вернуться в «Барселону»

Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций
Футбол | 27.11.2025, 17:45
Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций
Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций
Шахтер оформил трансфер топ-легионера по УПЛ. Известна сумма трансфера
Футбол | 27.11.2025, 11:21
Шахтер оформил трансфер топ-легионера по УПЛ. Известна сумма трансфера
Шахтер оформил трансфер топ-легионера по УПЛ. Известна сумма трансфера
«Его не будет на первых полосах, но...» В Испании дали оценку игре Лунина
Футбол | 28.11.2025, 01:02
«Его не будет на первых полосах, но...» В Испании дали оценку игре Лунина
«Его не будет на первых полосах, но...» В Испании дали оценку игре Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
26.11.2025, 09:30 10
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
27.11.2025, 07:03 1
Футбол
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
27.11.2025, 08:10 8
Футбол
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
27.11.2025, 00:22 5
Футбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
27.11.2025, 07:54 2
Футбол
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
27.11.2025, 00:01 29
Футбол
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
27.11.2025, 05:05 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем