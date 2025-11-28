Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 ноября 2025, 00:30
«Это единственно правильное решение». Саленко – о смене наставника в Динамо

Экс-форвард столичного клуба поделился мнением о назначении Игоря Костюка

«Это единственно правильное решение». Саленко – о смене наставника в Динамо
Динамо. Олег Саленко

Бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко в эксклюзивном комментарии Sport.ua высказался об увольнении Александра Шовковского и назначении Игоря Костюка.

– К этому все шло, – сказал Саленко. – Я уже, наверное, два месяца говорил, что в «Динамо» нужно менять главного тренера, поскольку в игре команды не было прогресса.

А что касается назначения Игоря Костюка, то, на данный момент, это, возможно, единственно правильное решение, ведь этот наставник знает всю динамовскую кухню. По крайней мере, психологически, Костюк будет готов, важно, чтобы его приняла команда, он должен завоевать авторитет среди футболистов. Впрочем, я не исключаю, что зимой «Динамо» возглавит другой специалист на постоянной основе.

Напомним, что Александра Шовковского и весь его тренерский штаб уволили после поражения от «Омонии» (0:2) в матче группового раунда Лиги конференций.

По теме:
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Флаги РФ и СССР: политический скандал на матче с Динамо
В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
Олег Саленко Александр Шовковский Игорь Костюк Динамо Киев Омония Лига конференций
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
