«Это единственно правильное решение». Саленко – о смене наставника в Динамо

Бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко в эксклюзивном комментарии Sport.ua высказался об увольнении Александра Шовковского и назначении Игоря Костюка.

– К этому все шло, – сказал Саленко. – Я уже, наверное, два месяца говорил, что в «Динамо» нужно менять главного тренера, поскольку в игре команды не было прогресса.

А что касается назначения Игоря Костюка, то, на данный момент, это, возможно, единственно правильное решение, ведь этот наставник знает всю динамовскую кухню. По крайней мере, психологически, Костюк будет готов, важно, чтобы его приняла команда, он должен завоевать авторитет среди футболистов. Впрочем, я не исключаю, что зимой «Динамо» возглавит другой специалист на постоянной основе.

Напомним, что Александра Шовковского и весь его тренерский штаб уволили после поражения от «Омонии» (0:2) в матче группового раунда Лиги конференций.