241
0
ВИДЕО. Шахтер пропустил гол в конце матча, но перевес в счете сохраняется
На 87-й минуте Коннор Молли забил для Шемрок Роверс
27 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги конференций 2025/26.
В ирландском Дублине на стадионе Талла играют Шемрок Роверс и донецкий Шахтер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Горняки пропустили на 90-й минуте, но сохраняют перевес в счете (2:1).
На 87-й минуте Коннор Молли забил для Шемрок Роверс
ГОЛ! 1:2. Коннор Молли, 87 мин
