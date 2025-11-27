ВИДЕО. Шахтер пропустил гол в конце матча, но перевес в счете сохраняется

27 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги конференций 2025/26.

В ирландском Дублине на стадионе Талла играют Шемрок Роверс и донецкий Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Горняки пропустили на 90-й минуте, но сохраняют перевес в счете (2:1).

На 87-й минуте Коннор Молли забил для Шемрок Роверс

