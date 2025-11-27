Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шахтер пропустил гол в конце матча, но перевес в счете сохраняется
Лига конференций
27 ноября 2025, 23:47 | Обновлено 28 ноября 2025, 00:36
241
0

ВИДЕО. Шахтер пропустил гол в конце матча, но перевес в счете сохраняется

На 87-й минуте Коннор Молли забил для Шемрок Роверс

27 ноября 2025, 23:47 | Обновлено 28 ноября 2025, 00:36
241
0
ВИДЕО. Шахтер пропустил гол в конце матча, но перевес в счете сохраняется
Getty Images/Global Images Ukraine

27 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги конференций 2025/26.

В ирландском Дублине на стадионе Талла играют Шемрок Роверс и донецкий Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Горняки пропустили на 90-й минуте, но сохраняют перевес в счете (2:1).

На 87-й минуте Коннор Молли забил для Шемрок Роверс

ГОЛ! 1:2. Коннор Молли, 87 мин

По теме:
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
«Это единственно правильное решение». Саленко – о смене наставника в Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Шемрок Роверс Шахтер Донецк видео голов и обзор Лига конференций Шемрок Роверс - Шахтер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Футбол | 27 ноября 2025, 07:54 1
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»

Авторитетный тренер раскритиковал «Динамо», но верит в победу киевлян в матче Лиги конференций

Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Футбол | 27 ноября 2025, 06:55 0
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба

Хаби не хочет видеть в команде Дани Себальоса

Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Футбол | 27.11.2025, 22:27
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Футбол | 27.11.2025, 00:01
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций
Футбол | 27.11.2025, 17:45
Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций
Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
26.11.2025, 03:55 4
Другие виды
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
27.11.2025, 11:13 4
Футбол
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
27.11.2025, 08:10 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
26.11.2025, 00:05 50
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
26.11.2025, 05:07
Бокс
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
27.11.2025, 00:07
Бокс
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
27.11.2025, 04:02 8
Футбол
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
26.11.2025, 00:52
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем