  4. Клуб Первой лиги договорился о продлении контракта с двумя лидерами
Украина. Первая лига
27 ноября 2025, 23:32 | Обновлено 27 ноября 2025, 23:33
Клуб Первой лиги договорился о продлении контракта с двумя лидерами

Богдан Козак и Роман Слива подпишут новые соглашения с «Агробизнесом»

Клуб Первой лиги договорился о продлении контракта с двумя лидерами
ФК Агробизнес

Клуб Первой лиги «Агробизнес» близок к подписанию контрактов с двумя основными игроками.

По информации источника Sportarena, «Агробизнес» продолжит сотрудничество с полузащитником Богданом Козаком и защитником Романом Сливой.

Козак находится в команде с февраля текущего года. На его счету 24 матча, один гол и две результативные передачи.

Слива присоединился к клубу в начале 2024 года и с тех пор сыграл 43 матча (один ассист).

В турнирной таблице «Агробизнес» занимает пятую позицию после 17 туров, имея в активе 30 очков.

