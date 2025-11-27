Клуб Первой лиги договорился о продлении контракта с двумя лидерами

Клуб Первой лиги «Агробизнес» близок к подписанию контрактов с двумя основными игроками.

По информации источника Sportarena, «Агробизнес» продолжит сотрудничество с полузащитником Богданом Козаком и защитником Романом Сливой.

Козак находится в команде с февраля текущего года. На его счету 24 матча, один гол и две результативные передачи.

Слива присоединился к клубу в начале 2024 года и с тех пор сыграл 43 матча (один ассист).

В турнирной таблице «Агробизнес» занимает пятую позицию после 17 туров, имея в активе 30 очков.