Клуб Первой лиги договорился о продлении контракта с двумя лидерами
Богдан Козак и Роман Слива подпишут новые соглашения с «Агробизнесом»
Клуб Первой лиги «Агробизнес» близок к подписанию контрактов с двумя основными игроками.
По информации источника Sportarena, «Агробизнес» продолжит сотрудничество с полузащитником Богданом Козаком и защитником Романом Сливой.
Козак находится в команде с февраля текущего года. На его счету 24 матча, один гол и две результативные передачи.
Слива присоединился к клубу в начале 2024 года и с тех пор сыграл 43 матча (один ассист).
В турнирной таблице «Агробизнес» занимает пятую позицию после 17 туров, имея в активе 30 очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хаби не хочет видеть в команде Дани Себальоса
Хеннинг Берг считает, что позитивного результата удалось достичь благодаря успешной игре в защите