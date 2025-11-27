ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги продлил контракт с нападающим

ФК «Чернигов» продлил контракт с Дмитрием Куликом. Форвард проведет в клубе еще два года.

Дмитрий Кулик провел в «Чернигове» сезон 2018/19, сезон 2022/23 и выступает с января 2025 года. За все это время футболист провел 43 матча в составе черниговцев, отличившись шестью голами и четырьмя ассистами. Сейчас игрок проходит восстановление после тяжелой травмы – ФК Чернигов, предложив нападающему новый контракт, выразил таким образом свою полную и надежную поддержку, сообщает пресс-служба ФК «Чернигов».

ФК «Чернигов» в 14 играх набрал 12 очков. Команда находиться на 14 месте турнирной таблицы Первой лиги.