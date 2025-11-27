Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги продлил контракт с нападающим
Украина. Первая лига
27 ноября 2025, 15:04 | Обновлено 27 ноября 2025, 15:25
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги продлил контракт с нападающим

Дмитрий Кулик останется в ФК «Чернигов» еще на два года

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги продлил контракт с нападающим
ФК Чернигов. Дмитрий Кулик

ФК «Чернигов» продлил контракт с Дмитрием Куликом. Форвард проведет в клубе еще два года.

Дмитрий Кулик провел в «Чернигове» сезон 2018/19, сезон 2022/23 и выступает с января 2025 года. За все это время футболист провел 43 матча в составе черниговцев, отличившись шестью голами и четырьмя ассистами. Сейчас игрок проходит восстановление после тяжелой травмы – ФК Чернигов, предложив нападающему новый контракт, выразил таким образом свою полную и надежную поддержку, сообщает пресс-служба ФК «Чернигов».

ФК «Чернигов» в 14 играх набрал 12 очков. Команда находиться на 14 месте турнирной таблицы Первой лиги.

Чернигов Дмитрий Кулик продление контракта чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Сергей Турчак Источник: ФК Чернигов
