ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги продлил контракт с нападающим
Дмитрий Кулик останется в ФК «Чернигов» еще на два года
ФК «Чернигов» продлил контракт с Дмитрием Куликом. Форвард проведет в клубе еще два года.
Дмитрий Кулик провел в «Чернигове» сезон 2018/19, сезон 2022/23 и выступает с января 2025 года. За все это время футболист провел 43 матча в составе черниговцев, отличившись шестью голами и четырьмя ассистами. Сейчас игрок проходит восстановление после тяжелой травмы – ФК Чернигов, предложив нападающему новый контракт, выразил таким образом свою полную и надежную поддержку, сообщает пресс-служба ФК «Чернигов».
ФК «Чернигов» в 14 играх набрал 12 очков. Команда находиться на 14 месте турнирной таблицы Первой лиги.
