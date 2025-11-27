Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в европейских чемпионатах в период с 29-го по 30-у ноября.

Чемпионат Англии

13 тур

30.11.2025

«Вест Хэм» – «Ливерпуль»

«Я не обеспокоен своей позицией и сосредоточен на том, чтобы анализировать игру и помогать команде», – главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот не теряет оптимизма после очередного разгрома своих подопечных. В минувшем туре АПЛ «красные» разгромно уступили «Ноттингем Форест», теперь вот разгромно проиграли ПСВ в очередном туре Лиги чемпионов. И оба эти поражения – на родной арене.

Похоже, в нынешнем сезоне «Энфилд» перестает быть для своей команды несокрушимой крепостью. Впрочем, как и Арне Слот перестает быть для «красных» спасителем. Неудивительно, что после серии сокрушительных поражений все громче слухи об отставке нидерландского специалиста. Якобы «Ливерпуль» дал Слоту месяц на исправление ситуации. До января. Время пошло.

Очень сложно придется пока что действующему чемпиону в игре против «молотобойцев», несмотря на то что сейчас «Вест Хэм» болтается внизу таблицы. Лондонцы в последних восьми поединках против «Ливера» шесть раз оставляли автограф в воротах мерсисайдцев. На мой взгляд, оставят и в этот раз. И, скорее всего, хозяева не проиграют.

«Челси» – «Арсенал»

Главный матч тура АПЛ. А может, и всего первого круга. Мало того, что это самое крутое на данный момент лондонское дерби, так еще и встреча двух лидеров. «Канониры» на данный момент опережают «аристократов» на шесть очков. Стало быть, для «синих» эта игра превращается в определяющую: если ее хозяева проиграют, то, скорее всего, «отцепятся» в борьбе за чемпионство. Хотя и для «красно-белых» этот матч очень важен с точки зрения стратегии, ведь победа позволит им приблизить сладостный миг чемпионского триумфа.

Очень непростой поединок для прогноза. С одной стороны, безоговорочный лидер и фаворит сезона, с лучшей атакой в лиге (наряду с «МанСити») и однозначно лучшей обороной, а с другой – «Челси» забил лишь на один мяч меньше, и последние три матча «пенсионеры» выиграли. В частности, разбили «Барсу» в ЛЧ, что, безусловно, придаст им оптимизма в игре против «Арсенала».

Но, вместе с тем, «канониры» посреди недели в чемпионской Лиге расправились с «Баварией», что тоже наверняка придаст команде Артеты положительный импульс. Ну, действительно все сложно. Но еще больше интересно. Мой прогноз: обе забьют. И хозяева не проиграют.

Чемпионат Германии

12 тур

29.11.2025

«Байер» – «Боруссия» (Дортмунд)

Проваливший старт сезона «Байер» уже третий в таблице, отставая от второго «Лейпцига» лишь на два очка. И это после сумасшедшей распродажи игроков, ухода Алонсо и отставки тен Хага. Наверное, что-то таки есть в этом Каспере Юльмане. Не говоря уже о селекционном отделе «фармацевтов». Недавняя выездная победа над «МанСити» в ЛЧ чего стоит. И раззабивался «Леверкузен» сейчас не по-детски: уже второй по этому показателю в Бундеслиге (вместе с «Айнтрахтом»).

«Дортмунд» тоже хорош в нынешнем сезоне. Держит планку и во внутреннем первенстве, и в ЛЧ. От «Байера» подопечные Ковача отстают лишь на одно очко. Борьба за шесть баллов – вот так, и никак иначе, можно назвать это противостояние. «Шмели» не проигрывают в пяти из последних семи матчах против этого оппонента. Но «Байер» в последних четырех встречах неизменно выигрывает. Рискну предположить, что выиграет и в этот раз. Ну и весьма удобной видится ставка «обе забьют».

Чемпионат Испании

14 тур

30.11.2025

«Жирона» – «Реал»

Самая украинская команда Ла Лиги против лучшей команды Испании всех времен, в которой тоже есть украинец. И наверняка в поединке против «Жироны» Лунин займет место в воротах, поскольку основной голкипер «сливочных» Куртуа в очередной раз оказался в лазарете. Лазарет каталонцев тоже не пустеет. Точнее, он переполнен, но наши Цыганков и Ванат в строю. И должны сыграть против вице-чемпионов. И, можно не сомневаться, будут играть с повышенной мотивацией. Впрочем, как и вся «Жирона». Но шансов у самой украинской команды Ла Лиги в этом поединке, на самом деле, не так уж и много. Даже несмотря на то, что команда Хаби Алонсо в последних матчах смотрится не весьма убедительно. Тем не менее, предположу, что «Реал» в этом поединке выиграет. Хотя вряд ли всухую.

Чемпионат Италии

13 тур

29.11.2025

«Милан» – «Лацио»

Да, красивых витрин в серии А хватает, но вот не всегда за этой витриной просматривается качество. Были времена, когда… Но не будем о грустном. И не будем брюзжать. Очень конкурентный поединок, хотя команды сейчас из разных футбольных слоев: «россонери» пнутся в лидеры, тогда как «лациале» где-то там на подхвате. Тем не менее, несмотря на видимую разницу, оборона в обеих не блещет: пропустили одинаково. Так что ставка «обе забьют» напрашивается автоматически. Однако в пользу «Милана» – домашние стены, в которых «красно-черные» не проигрывают «небесно-голубым» в пяти из семи крайних матчей. И в этот раз, судя по всему, «Милан» не проиграет. Рискну предположить, что этот матч команда Аллегри и вовсе выиграет.

30.11.2025

«Рома» – «Наполи»

Главный поединок итальянского тура. Лидера будет экзаменовать действующий чемпион. С приходом «диктатора» Гасперини «Рома» стала мало пропускать. Ничтожно мало. Хотя, в то же время, забивать много римляне не научились. И это камень в огород нашего Довбыка и компании. Также нужно отметить, что против грандов серии А нынешняя «Рома» часто пасует. Оказывается, не такой уж и волшебник этот Гасп. Наверное, пока что учится. Лично мне видятся «партенопеи» фаворитом этого поединка, даже несмотря на то, что у команды Конте травмированы лидеры – Де Брюйне и Лукаку. Тем не менее, позволю себе ставку на не проигрыш «Наполи». Ну, хотя бы потому, что неаполитанцы не проигрывают «Роме» в десяти из 12-ти последних встреч.

Чемпионат Франции

14 тур

29.11.2025

«Монако» – «ПСЖ»

Не самый лучший старт сезона для монегасков, которые в последние годы неизменно пытаются навязать борьбу «ПСЖ» за лидерство. Неудачно, но все же пытаются. Точнее, пытались. Сейчас почему-то «сдулись». Хотя в любом случае даже такой «Монако» (текущее восьмое место) остается в борьбе за зону Лиги чемпионов, ведь до идущего на четвертом месте «Лилля» - три очка расстояние. К тому же, атака княжеского клуба – соизмерима с атакой французского гегемона (25 забитых мячей против 27-ми). Посему не придумаю ничего нового, кроме как «обе забьют». Ну, а если чуть рискнуть, то можно поставить на чистую победу команды нашего Ильи Забарного.



