Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
27 ноября 2025, 18:00
Александра Олейникова – Луссиана Перес Аларкон. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Буэнос-Айресе

Александра Олейникова – Луссиана Перес Аларкон
Instagram. Александра Олейникова

27 ноября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 95) проводит матч 1/8 финала грунтового турнира WTA 125 в Буэнос-Айресе, Аргентина.

Во втором раунде украинка играет против представительницы Перу и обладательницы wild card Луссианы Перес Аларкон (WTA 448). Встреча стартовала в 17:10 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница матча в четвертьфинале поборется против Варвары Лепченко (США, WTA 157).

Александра Олейникова смотреть онлайн WTA Буэнос-Айрес
