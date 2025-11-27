Александра Олейникова – Луссиана Перес Аларкон. Смотреть онлайн. LIVE

27 ноября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 95) проводит матч 1/8 финала грунтового турнира WTA 125 в Буэнос-Айресе, Аргентина.

Во втором раунде украинка играет против представительницы Перу и обладательницы wild card Луссианы Перес Аларкон (WTA 448). Встреча стартовала в 17:10 по Киеву.

Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница матча в четвертьфинале поборется против Варвары Лепченко (США, WTA 157).