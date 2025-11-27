«Выйди и скажи неприятные вещи». Шовковский услышал совет от эксперта

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук дал совет главному тренеру «Динамо» Александру Шовковскому.

«Как по мне, Шовковскому нужно быть смелее, учитывая, что он до сих пор пользуется доверием президента. Зачем прятаться от журналистов после игры? Выйди и скажи даже неприятные моменты, но не молчи. Не может так себя вести главный тренер. Вот представьте, чтобы во время операции хирург вдруг захотел и перестал работать, что бы было?

Молчание со стороны Шовковского – такая себе позиция», – сказал Федорчук.

Ранее Федорчук озвучил главную проблему наставника «Динамо» Александра Шовковского.