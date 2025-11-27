Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Выйди и скажи неприятные вещи». Шовковский услышал совет от эксперта
Украина. Премьер лига
27 ноября 2025, 23:50 | Обновлено 27 ноября 2025, 23:59
«Выйди и скажи неприятные вещи». Шовковский услышал совет от эксперта

Олег Федорчук – о наставнике киевлян

«Выйди и скажи неприятные вещи». Шовковский услышал совет от эксперта
ФК Динамо. Александр Шовковский

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук дал совет главному тренеру «Динамо» Александру Шовковскому.

«Как по мне, Шовковскому нужно быть смелее, учитывая, что он до сих пор пользуется доверием президента. Зачем прятаться от журналистов после игры? Выйди и скажи даже неприятные моменты, но не молчи. Не может так себя вести главный тренер. Вот представьте, чтобы во время операции хирург вдруг захотел и перестал работать, что бы было?

Молчание со стороны Шовковского – такая себе позиция», – сказал Федорчук.

Ранее Федорчук озвучил главную проблему наставника «Динамо» Александра Шовковского.

Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Флаги РФ и СССР: политический скандал на матче с Динамо
В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Олег Федорчук Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
adidas777
Головне, що спирт уа подає новини дуже "синхронно"  
