Названа главная проблема Шовковского в Динамо

Известный украинский тренер Олег Федорчук озвучил главную проблему наставника «Динамо» Александра Шовковского.

«Шовковский – это один из немногих футболистов, кто хорошо учился в школе, а это уже уважение. Но его тренерские решения буксуют, я не вижу контакта с игроками. Бросается в глаза безвольность команды, а это то, на что должен влиять тренер. Нет эмоций. После игры смотришь на футболистов, и создается впечатление, что они уже привыкли к таким результатам. Перемены назрели», – отметил Федорчук.

Ранее известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук рассказал, кто должен быть главным тренером «Динамо», если руководство отправит в отставку Александра Шовковского.