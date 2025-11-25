Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названа главная проблема Шовковского в Динамо
Украина. Премьер лига
25 ноября 2025, 07:44 |
1151
0

Названа главная проблема Шовковского в Динамо

Олег Федорчук считает, что тренер потерял контакт с игроками

25 ноября 2025, 07:44 |
1151
0
Названа главная проблема Шовковского в Динамо
ФК Динамо. Александр Шовковский

Известный украинский тренер Олег Федорчук озвучил главную проблему наставника «Динамо» Александра Шовковского.

«Шовковский – это один из немногих футболистов, кто хорошо учился в школе, а это уже уважение. Но его тренерские решения буксуют, я не вижу контакта с игроками. Бросается в глаза безвольность команды, а это то, на что должен влиять тренер. Нет эмоций. После игры смотришь на футболистов, и создается впечатление, что они уже привыкли к таким результатам. Перемены назрели», – отметил Федорчук.

Ранее известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук рассказал, кто должен быть главным тренером «Динамо», если руководство отправит в отставку Александра Шовковского.

По теме:
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Олег САЛЕНКО: «У Динамо есть шанс побороться за второе или третье место»
ВИДЕО. Динамо U-19 ведет подготовку к игре 3-го раунда с Хибернианом U-19
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Шовковский
Дмитрий Олийченко Источник: Meta.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Голкипер клуба УПЛ лаконично отреагировал на слухи о трансфере в Динамо
Футбол | 25 ноября 2025, 08:17 0
Голкипер клуба УПЛ лаконично отреагировал на слухи о трансфере в Динамо
Голкипер клуба УПЛ лаконично отреагировал на слухи о трансфере в Динамо

Александр Сапутин опроверг слухи

Исторический провал МЮ на Олд Траффорд. Чем отличилась команда Аморима?
Футбол | 25 ноября 2025, 01:23 2
Исторический провал МЮ на Олд Траффорд. Чем отличилась команда Аморима?
Исторический провал МЮ на Олд Траффорд. Чем отличилась команда Аморима?

Переписывают историю неудач

Винисиус сказал, что не продлит контракт с Реалом. Виноват один человек
Футбол | 25.11.2025, 04:45
Винисиус сказал, что не продлит контракт с Реалом. Виноват один человек
Винисиус сказал, что не продлит контракт с Реалом. Виноват один человек
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Футбол | 25.11.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
ФОТО. Девушка Бражко поделилась откровенным фотосетом. Огонь
Футбол | 24.11.2025, 17:10
ФОТО. Девушка Бражко поделилась откровенным фотосетом. Огонь
ФОТО. Девушка Бражко поделилась откровенным фотосетом. Огонь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
24.11.2025, 05:02 3
Футбол
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
23.11.2025, 21:35 5
Футбол
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
23.11.2025, 16:47 1
Биатлон
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
24.11.2025, 07:02 7
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
24.11.2025, 03:55 4
Другие виды
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
24.11.2025, 14:23 9
Футбол
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
24.11.2025, 10:29 23
Футбол
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
24.11.2025, 08:41 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем